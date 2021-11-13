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В Великобритании обнаружили самый крупный англосаксонский клад из монет и золота

  • 13.11.2021, 14:59
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В Великобритании обнаружили самый крупный англосаксонский клад из монет и золота

Большая часть монет, которые находились в кладе — это франкские тремиссисы.

В Англии в Норфолке был обнаружен англосаксонский клад огромного размера. Он стал самым большим из всех тех, что удавалось находить ранее. В клад вошло 4 артефакта из золота и 131 монета.

Об этом сообщает Live Science (перевод — planetanovosti.com).

Захоронили сокровища примерно в 600 годах до нашей эры. Специалисты не могут на данный момент назвать причины сокрытия монет и золота. На протяжении шести лет большую часть артефактов обнаружил один и тот же самый человек, имя которого не афишируется. 10 монет были откопаны офицером Дэвидом Коклом, который предварительно воспользовался металлоискателем. Свою находку мужчина скрывал и спустя некоторое время продал монеты за 20 тысяч долларов, что является нарушением закона.

В 2017 году ему был вынесен приговор за незаконное использование и оборот имущества. В качестве наказания офицер попал за решетку на 16 месяцев. Также он лишился своего рабочего места в полиции. Стоит отметить, что вернуть обратно получилось только 8 монет из 10.

Большая часть монет, которые находились в кладе, это франкские тремиссисы. Они представляют собой монетки небольшого размера, которые использовались в 6 столетии и изготавливались примерно на 85-95% из золота. 9 монет – это солиды, крупная византийская валюта, стоимость которой в три раза выше тремиссисов.

Дополнительно в кладе присутствовал кулон, слиток золота и еще два древних украшения. Специалисты предполагают, что данные украшения на самом деле могли быть частью достаточно большого ювелирного изделия.

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