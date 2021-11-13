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Запуск ракеты SpaceX и автономная посадка в светлое время суток: трансляция

  • 13.11.2021, 15:37
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Запуск ракеты SpaceX и автономная посадка в светлое время суток: трансляция

Илон Маск запустиа еще 53 спутника Starlink для широкополосного интернета.

13 ноября в 15:19 дня по Минску компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска после двухмесячной паузы запустила еще 53 спутника Starlink для широкополосного интернета, пишет liga.net.

Запуск состоится на площадке SLC-40 Космических сил США на мысе Канаверал. В точке старта во Флориде в этот момент будет утро.

Спутники отправят на промежуточную орбиту с параметрами 210×340 км с наклонением 53,2°. Момент отсоединения комплекта аппаратов запланирован на 15 минуте 31 секунде после старта.

Аппараты в этой серии уже умеют связываться друг с другом при помощи лазерного излучения, что уменьшает зависимость орбитальной группировки от Земли.

Starlink – проект по покрытию Земли интернетом за счет околоземных спутников. Планируется вывести до 42 000 аппаратов, каждый весом ~260 кг. Количество запущенных аппаратов после этого старта достигнет 1844 единиц, из них более 140 уже сведены с орбиты. Весной 2018-го затраты на проект оценивались в ≥$10 млрд. Месячная абонплата пока что составляет $99, антенна + роутер – $499. На весну 2021-го компания получила более 500 000 заказов на подключение.

Ступень B1058 затапливать не собираются. У нее это будет девятый полет, и после подъема на высоту свыше 110 км ее мягко посадят на плавучую платформу Just Read the Instructions в Тихом океане в сотнях километров от места старта. Створки выловят из воды чуть дальше.

Высота ракеты Falcon 9 – около 70 м, диаметр ступеней 3,66 м, носового обтекателя 5,3 м; масса без топлива ~29 т, с полной заправкой до 549 т. Первая ступень оборудована девятью двигателями Merlin 1D, вторая – одним Merlin 1D Vacuum.

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