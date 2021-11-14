Ученые впервые обнаружили уникальный минерал из мантии Земли 14.11.2021, 20:58

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Находка стала полной неожиданностью.

Исследователи из США впервые в истории обнаружили минерал давемаоит внутри алмаза, который образовался в мантии Земли, пишет «Новое время».

Этот минерал, который получил имя в честь известного геофизика Хо Квана (Дэйва) Мао, является первым примером перовскита из силиката кальция (CaSiO3) под высоким давлением, обнаруженного на Земле.

Другая форма CaSiO3, известная как волластонит, обычно встречается по всему миру, но давемаоит имеет кристаллическую структуру, которая образуется только под высоким давлением и высокими температурами в мантии Земли, в основном твердом слое Земли, между внешним ядром и корой.

Геологи предполагали, что давемаоит будет распространенным и геохимически важным минералом в мантии Земли. Но ученые никогда не находили прямых доказательств его существования, потому что он распадается на другие минералы, когда движется к поверхности и давление падает.

Однако анализ алмаза из Ботсваны, который образовался в мантии на глубине около 660 км от поверхности Земли, выявил образец целого давемаоита. В результате Международная минералогическая ассоциация подтвердила давемаоит как новый минерал.

«Открытие давемаоита стало неожиданностью», — сказал ведущий автор исследования Оливер Чаунер, минералог из Университета Невады в Лас-Вегасе.

Чаунер и его коллеги обнаружили образец давемаоита с помощью метода, известного как синхротронная дифракция рентгеновских лучей, который фокусирует высокоэнергетический пучок рентгеновских лучей на определенных точках в алмазе с микроскопической точностью. По словам Чаунера, измеряя угол и интенсивность возвращающегося света, исследователи могут расшифровать, что находится внутри.

Он добавил, что образец давемаоита в алмазе был размером всего в несколько микрометров (миллионных долей метра), поэтому менее мощные методы отбора образцов могли бы его пропустить.

Считается, что давемаоит играет важную геохимическую роль в мантии Земли. Ученые предполагают, что минерал может также содержать другие микроэлементы, включая уран и торий, которые выделяют тепло в результате радиоактивного распада. Следовательно, давемаит может способствовать выделению значительного количества тепла в мантии.

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