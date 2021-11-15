Белорусский врач: Трупы в больничном морге лежали штабелями на полу 10 15.11.2021, 8:13

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фото: reuters

В первую волну COVID-19 «горел» Витебск, сейчас могут «вспыхнуть» Гродно и Брест.

Врач одной из областных белорусских больниц, который работает в «красной зоне», рассказал сайту Charter97.org о реальной ситуации с COVID-19 в Беларуси, настроениях среди медиков, а также призвал белорусов оставаться дома и прививаться.

— Как бы вы охарактеризовали нынешнюю ситуацию с COVID-19 в Беларуси? В какой точке мы находимся?

— Если коротко, то ситуация критическая. Вот именно сейчас она очень тяжелая. Мы находимся в точке, когда разогнавшаяся эпидемия COVID-19 в Беларуси встречается с еще одним фактором — сезонными заболеваниями. Грипп, простуда, другие ОРВИ — это действует в качестве такого катализатора заболеваемости.

Если объяснять на пальцах, то в прошлом году к осенне-зимнему сезону мы подошли с относительным «коллективным иммунитетом».

Эпидемия COVID-19 началась весной 2020 года, а к осени у нас переболело огромное количество человек. Понятно, что все это было сопряжено с огромным количеством смертей и это ужасный путь, который должен осуждаться. Но факт остается фактом, сезон ОРВИ в прошлом году мы прошли относительно легко именно благодаря приобретенному коллективному иммунитету.

Дальше нужна была повальная вакцинация. Так, как это было сделано в других странах. У нас же получилось, что люди переболели в 2020 году, получили какой-то иммунитет, который через полгода испарился, а дальше белорусы начали болеть по-второму, а некоторые — и по-третьему кругу. Плюс появился штамм «дельта», который намного заразнее так называемого «китайского».

Было упущено время, которое нужно было потратить для вакцинации. Займись мы этим весной-летом этого года — сейчас бы у общества был иммунитет.

— Не будем далеко ходить. Расскажите, что происходит в вашей больнице?

— 10-15 умерших ежедневно. Для областных больниц, думаю, это средняя цифра. В Минске, насколько мне известно от коллег, ситуация намного хуже.

Практически всех умерших до 70 лет записывают в «умершие от пневмонии». Если человек пожилого возраста, то у него много сопутствующих заболеваний — проблемы с сердцем, легкими и тд. Статистика фальсифицируется именно на местах.

— Какую рекордную цифру по смертности в вашем медучереждении?

— Более 15 умерших. Не скажу точно, но наблюдал картину, когда в больничном морге тела в мешках штабелями лежали на полу. Такое не забывается никогда.

Трагедия нашей ситуации заключается не в цифрах. Не хочу быть неправильно понятым, ведь за каждой цифрой в графе «смертность» стоит чья-то жизнь. Трагедия в том, что многих смертей можно было избежать.

Самый простой пример — недостаток кислорода. Иногда бывали случаи, когда его у тебя физически нет и не будет в течение какого-то времени, которое становится для человека критическим.

Во-вторых, логистика. Да отдали бы этот ледовый дворец в Минске под больных. Зачем всем толпиться в узких коридорах больниц? Я понимаю, что это большой имиджевый удар, мол, огромное количество людей болеет. Плохая картинка, может, где-то началась бы паника. Однако можно было избежать столпотворений, освободить места в больницах для плановых медицинских обследований и операций, а также увеличить количество койко-мест, что означало бы то, что тяжело больных не нужно было отправлять болеть (читай — умирать) по домам.

Таких необязательных смертей, которых можно было просто избежать, в масштабах страны — тысячи. Эти жизни на совести Минздрава.

— Вернемся к вакцинации. Почему власти провалили этот процесс?

— А они не провалили. Именно среди властей этот процесс, думаю, прошел довольно успешно. Лечкомиссия отработала на «ура», если верить слухам, даже Лукашенко, который демонстративно входит в «красную зону» без маски, укололся западной вакциной.

Если говорить о простых людях — это поощряемая режимом медицинская безграмотность. Есть огромное количество белорусов, которые верят в «чипирование», «мировой заговор рептилоидов и Билла Гейтса». Однако святая обязанность властей заниматься просвещением, а не подливать масла в огонь историями про «козочек», «трактор» и «водку».

Также есть большая группа людей, которая привилась бы, но не доверяет российскому препарату «Спутник». Лично мое мнение — вакцина неплохая, людей, которые привились этим препаратом, на ИВЛ я не видел. Однако у человека должен быть выбор: «Спутник», Pfizer, Astrazeneca, Moderna и далее по списку.

— В условиях, когда режим продолжает игнорировать катастрофу в стране, что следует делать белорусам?

— Прежде всего — привиться. Повторюсь, но в списке умерших в моей больнице нет ни одного вакцинированного. Можно по-разному относиться к российским и китайским вакцинам, но лучших препаратов у нас нет.

Второй момент — не разносите заразу. Давайте побережем себя, есть возможность, то остаетесь дома. Возьмите отпуск, побудьте в самом узком кругу близких, не ходите по гостям. Ситуация очень и очень напряженная, есть опасность того, что все будет еще хуже.

Не ходите по этим ТЦ, где сейчас полным-полно «туристов» из стран Ближнего Востока. Они могут быть носителями азиатских штаммов COVID-19. Будем благоразумными, чтобы защищать себя и своих близких.

— Получается, что стране нужен локдаун?

— Локдаун в полном смысле этого слова. Люди должны остаться дома, чтобы разрушить цепочки передачи вируса, а границы страны должны быть закрытыми.

В этом году у большинства белорусов не было возможности отдыхать в странах, откуда они могли привезти штамм «дельта». Скорее всего, он попал в страну именно с мигрантами из стран Ближнего Востока и Африки. Я не уверен, что их тестируют на COVID-19 по прилету из-за границы. Лагерь, который образовался на польской границе, — это идеальное место для огромного очага эпидемии. И эти люди понесут вирус в белорусские города, когда у них не получится взять штурмом границу. К этому нужно быть готовыми. В первую волну COVID-19 «горел» Витебск, сейчас могут «пыхнуть» Гродно и Брест.

— Все отмечают, что белорусское здравоохранение подошло к новой волне эпидемии с дефицитом кадров. Заметно ли это на местах?

— Безусловно. И тут снова могу сказать о смертях, которые можно было избежать. Иногда дежурный врач просто физически не может отследить, что человеку стало плохо, так как у него таких десятки. Промедление на 15-20 минут с кислородом, какой-то экстренной помощью — еще один умерший.

Отток кадров затронул, так сказать, медицинскую элиту, которая просто нарасхват в странах Запада, а также низшие звенья. Ведь условная медсестра или санитарка вполне может выполнять свою работу и в Польше, и в Литве, а получать будет в разы больше.

Медики среднего звена пока еще держаться, но, думаю, это вопрос времени.

— Как бы вы прокомментировали предложение Лукашенко о десятилетней отработке после медицинских вузов? Поможет ли это удержать врачей в стране?

— Это приведет к тому, что талантливые абитуриенты медицинских вузов к изучению химии и биологии добавят польский, литовский, немецкий или английский языки. Увеличиться отток поступающих, придется понижать планку проходных баллов. Через какое-то время белорусов будут лечить те, кто сегодня учится в медицинских колледжах.

— Сегодня белорусские медики — это протестная часть общества?

— Можно сказать, что одна из самых протестных. Мы с весны 2020 года сталкиваемся с полнейшим кретинизмом действующей власти. Другого слова, хоть я и не психиатр, не могу подобрать.

У врачей есть определенное мнение о себе и своих профессиональных, а также умственных способностях. Человек тратит серьезную часть своей жизни на учебу, практику, постоянно пытается быть в курсе того, что происходит в медицине. А тут какой-то поехавший начинает раздавать советы о лечении онкологии коронавирусом. Это же просто городской сумасшедший, на которого давно стоило бы надеть смирительную рубаху.

Еще большее разочарование наступает от того, когда видишь наших коллег из Минздрава, которые «берут под козырек» совершенно идиотские высказывания и воплощают их в жизнь. Тот же пример с «лечением онкологии» — ведь вечером на госТВ появился сюжет о том, что действительно снизилось количество онкобольных. Это верх цинизма, ведь многие из этих людей сейчас на кладбище, а некоторые еще там окажутся, ведь больницы забиты под завязку и у кого-то просто вовремя не диагностируют рак.

Если коротко сказать об отношении к происходящему, то белорусские врачи нарушают клятву Гиппократа только в одном случае: когда видят безумного деда без маски в «красной зоне» и дружно говорят: «ШОС».

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