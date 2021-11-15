Белорусские силовики толкают мигрантов к колючей проволоке и заставляют ее резать 16 15.11.2021, 9:23

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Для этого они отбирают молодых людей.

Один из мигрантов, имя которого есть в редакции «Радыё Свабода», рассказал, что ночью силовики отбирали молодых людей и толкали их на прорыв польской границы.

Ночью с 14 на 15 ноября белорусские силовики толкали мигрантов к колючей проволоке, заставляя резать ее и прорываться дальше. Ради этого они собрали всех молодых людей.

Мигрант отметил, что настроения добровольно трогать колючую проволоку и резать ее в лагере нет, люди хотят спокойно пройти границу.

Ночью белорусская милиция схватила кого-то и потащила вглубь леса.

«С собой у силовиков есть маски, ножницы и кусачки, чтобы портить забор из проволоки. То есть они хотят беспорядков. Некоторые из нас изменили одежду, чтобы не быть опознанными и мы должны находиться возле польской границы», - сказал собеседник издания.

Он отметил, что в 11 часов мигранты собираются на главный переход. Положение людей ухудшается, а белорусские силовики всех ведут в лес.

Сейчас группу мигрантов держат вблизи колючей проволоки, люди не могут уйти и поговорить с кем-либо.

«Никто не знает, что произойдет с молодыми людьми, которых схватили. Белорусская милиция отбирает молодых, чтобы толкать их на колючую проволоку на границе, а полиция Польши подготовлена к любой экстремальной ситуации», - добавил мигрант

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