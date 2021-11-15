Рейтинг Байдена упал до минимума с момента инаугурации 7 15.11.2021, 9:31

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Джо Байден

Популярность президента США упала сразу на 10%.

Рейтинг одобрения гражданами США работы президента страны Джо Байдена опустился до минимального уровня с начала его президентства. В начале срока его работу поддержали 56% респондентов, а в ноябре 2021 показатель составил 41%. Об этом говорится в исследовании газеты The Washington Post и телеканала ABC.

Телефонный опрос проводился с 7 по 10 ноября, в нем участвовал 1001 человек. Согласно приведенным данным, работу Байдена на посту президента одобрили 41% опрошенных, негативно оценили 53%, оставшиеся 6% решили не отвечать.

Как отметили исследователи, это самый низкий рейтинг Байдена, зафиксированный с момента его инаугурации в январе 2021 года. В начале президентского срока Байдену доверяли 56% опрошенных, спустя три месяца его рейтинг составил 52%, в июне — 50%, в сентябре — 44%, говорится в исследовании.

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