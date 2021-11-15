закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 12:54
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Даже лояльный к властям банк прогнозирует двузначную инфляцию в Беларуси

1
  • 15.11.2021, 9:34
  • 7,230
Даже лояльный к властям банк прогнозирует двузначную инфляцию в Беларуси

Появился прогноз от ЕАБР.

Годовая инфляция в Беларуси в нынешнем году составит 10%, прогнозирует лояльный к белорусским властям Евразийский банк развития. Рост цен во многом связан со снижением урожая в сельском хозяйстве и скачком мировых цен на продовольствие, считают эксперты. Напомним, годовая инфляция в октября в целом составила 10,5%, а конкретно на продукты — 12,1%.

«Рост цен на непродовольственные товары, в свою очередь, в последние месяцы замедлился — до 10% годовых в октябре с пика 11,6% в июне-июле, — уточняют в ЕАБР. — Замедление может быть связано с тем, что вклад в инфляцию со стороны курсового фактора уменьшился в условиях укрепления белорусского рубля».

При этом в ЕАБР считают, что влияние укрепления рубля на потребительские цены будет ограниченным на фоне повышенных инфляционных ожиданий населения и предприятий.

«Сохранится в конце года давление на инфляцию в Беларуси со стороны глобальных задержек поставок и ускорения роста цен в России. В результате инфляция в Беларуси прогнозируется вблизи 10% годовых на конец текущего года», — прогнозируют эксперты.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода