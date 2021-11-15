Даже лояльный к властям банк прогнозирует двузначную инфляцию в Беларуси 1 15.11.2021, 9:34

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Появился прогноз от ЕАБР.

Годовая инфляция в Беларуси в нынешнем году составит 10%, прогнозирует лояльный к белорусским властям Евразийский банк развития. Рост цен во многом связан со снижением урожая в сельском хозяйстве и скачком мировых цен на продовольствие, считают эксперты. Напомним, годовая инфляция в октября в целом составила 10,5%, а конкретно на продукты — 12,1%.

«Рост цен на непродовольственные товары, в свою очередь, в последние месяцы замедлился — до 10% годовых в октябре с пика 11,6% в июне-июле, — уточняют в ЕАБР. — Замедление может быть связано с тем, что вклад в инфляцию со стороны курсового фактора уменьшился в условиях укрепления белорусского рубля».

При этом в ЕАБР считают, что влияние укрепления рубля на потребительские цены будет ограниченным на фоне повышенных инфляционных ожиданий населения и предприятий.

«Сохранится в конце года давление на инфляцию в Беларуси со стороны глобальных задержек поставок и ускорения роста цен в России. В результате инфляция в Беларуси прогнозируется вблизи 10% годовых на конец текущего года», — прогнозируют эксперты.

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