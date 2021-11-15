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Как выглядит утро на границе Беларуси и Польши

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  • 15.11.2021, 9:39
  • 19,134
Как выглядит утро на границе Беларуси и Польши

Фотофакт.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото с белорусско-польской границы. Мигранты в спальных мешках расположены вплотную к колючей проволоке.


Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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