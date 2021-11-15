Немецкие вузы отказываются от сотрудничества с белорусскими 3 15.11.2021, 10:01

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Политическая ситуация в Беларуси влияет и на высшее образование, в частности, на международные обмены.

В июле свою работу в нашей стране по требованию властей прекратил Институт Гёте, с ноября сотрудничество с вузами в Минске сворачивает университет Бремена. DW рассказывает, в каком состоянии сегодня отношения между белорусскими и немецкими вузами.

Поддержка Германской службы академических обменов (DAAD): офис в Минске закрыт, но есть стипендии

Германская служба академических обменов — главная немецкая организация, которая способствовала развитию связей между студентами, учеными и преподавателями двух стран, выделяя стипендии. В конце июля организация прекратила свою деятельность в Минске по требованию властей и закрыла информационный центр DAAD, который работал при БНТУ.

В боннской штаб-квартире организации подчеркивают, что несмотря на прекращение официальной работы в Беларуси, DAAD не отказывается от помощи белорусам. Возможности для учебы или занятия наукой в Германии перечислены на сайте www.daad-belarus.org, для белорусов тут размещено более 90 предложений об академическом обмене. Получить консультацию можно по электронной почте: daad-ic-minsk@bntu.by.

К тому же в связи с усилением репрессий против студентов и ученых, поддержавших белорусский протест, при участии МИД ФРГ и DAAD в Германии создана стипендиальная программа имени Хильды Домин, немецкой писательницы, которой пришлось бежать из Германии в 1930-е годы (Hilde Domin-Programm). Программа предоставляет возможность студентам и аспирантам, вынужденным покинуть вуз в Беларуси, доучиться в Германии и получить немецкий диплом. Правда, для подачи заявки нужно обращаться в одну из немецких организаций, связанных с Восточной Европой, Amnesty International или один из немецких вузов-партнеров DAAD.

Бременский университет: адресная помощь студентам

Вузы Германии и Беларуси поддерживали отношения в рамках собственных двухсторонних соглашений. Недавно стало известно, что Бременский университет прекращает официальное сотрудничество со своими белорусскими партнерами. Такие намерения DW подтвердили: «Ввиду ограничений академической свободы и репрессий в отношении студентов и ученых в Беларуси для сотрудничества с белорусскими государственными университетами больше не существует единой ценностной основы», — пояснила Сара Бателка из отдела коммуникаций Бременского университета.

Так, немецкая сторона расторгла соглашения с БНТУ. Они предусматривали академический обмен, проведение конференций и других проектов. Хотя по словам Бателки, в последние годы между вузами не было активного сотрудничества. К тому же сейчас в Бременском университете решают вопрос о расторжении контрактов с БГУ.

Теперь вместо официальных контактов Бременский университет будет поддерживать белорусских ученых и студентов через неправительственные организации и адресно помогать белорусам, вынужденным покинуть страну. Например, белорусы могут посещать онлайн-курсы университета, вуз также принял одного человека по программе Хильды Домин. Другие заявки находятся на рассмотрении.

Йенский университет: договоры с БГУ заморожены

У Йенского университета также заключены договоры о партнерстве с БГУ. В вузе отмечают, что эти соглашения пока не расторгают, но на данный момент официальное сотрудничество заморожено.

«Конечно же, наш университет следит за развитием ситуации в Беларуси с большой тревогой и поэтому сейчас не видит для сотрудничества необходимого фундамента», — говорит сотрудник пресс-службы Аксель Бурхардт.

Сейчас в этом вузе думают над наиболее эффективными способами поддержать белорусских студентов.

В самих белорусских университетах влияние политики на сотрудничество с партнерами в Германии не прокомментировали: запрос DW, отправленный в БГУ и БНТУ, остался без ответа.

Тюбингенский университет: сотрудничество под вопросом

В университете Тюбингена DW также сообщили, что «сильная политизация белорусской системы высшего образования, в частности, тот факт, что Лукашенко назначает ректоров вузов, а также участие руководства университетов в подавлении протестов» ставят под вопрос сотрудничество на институциональном уровне.

Тюбингенский университет сотрудничает с пятью белорусскими вузами по программе обмена Erasmus. В июле период финансирования подошел к концу. Окончательное решение о продолжении совместной работы еще не принято, но, как рассказал DW Антонино Спинелли, отвечающий за программы обмена, у вуза достаточно причин не продлевать сотрудничество.

На данный момент здесь предпочитают напрямую оказывать помощь студентам: в июле вуз номинировал несколько студентов из Беларуси на участие в программе Хильды Домин, но пока безрезультатно — есть бюрократические сложности. В то же время международный отдел вуза в Тюбингене самостоятельно ищет способы оказания помощи. Так, на учебу пригласили студентку МГЛУ, которая подвергалась риску быть арестованной за участие в протестных акциях в 2020 году. Сейчас девушка обучается в магистратуре и получает стипендию из фонда немецкого университета.

Таким же образом в Тюбингене планируют помочь еще нескольким белорусам.

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