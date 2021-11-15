закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 12:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Немецкие вузы отказываются от сотрудничества с белорусскими

3
  • 15.11.2021, 10:01
  • 10,390
Немецкие вузы отказываются от сотрудничества с белорусскими

Политическая ситуация в Беларуси влияет и на высшее образование, в частности, на международные обмены.

В июле свою работу в нашей стране по требованию властей прекратил Институт Гёте, с ноября сотрудничество с вузами в Минске сворачивает университет Бремена. DW рассказывает, в каком состоянии сегодня отношения между белорусскими и немецкими вузами.

Поддержка Германской службы академических обменов (DAAD): офис в Минске закрыт, но есть стипендии

Германская служба академических обменов — главная немецкая организация, которая способствовала развитию связей между студентами, учеными и преподавателями двух стран, выделяя стипендии. В конце июля организация прекратила свою деятельность в Минске по требованию властей и закрыла информационный центр DAAD, который работал при БНТУ.

В боннской штаб-квартире организации подчеркивают, что несмотря на прекращение официальной работы в Беларуси, DAAD не отказывается от помощи белорусам. Возможности для учебы или занятия наукой в Германии перечислены на сайте www.daad-belarus.org, для белорусов тут размещено более 90 предложений об академическом обмене. Получить консультацию можно по электронной почте: daad-ic-minsk@bntu.by.

К тому же в связи с усилением репрессий против студентов и ученых, поддержавших белорусский протест, при участии МИД ФРГ и DAAD в Германии создана стипендиальная программа имени Хильды Домин, немецкой писательницы, которой пришлось бежать из Германии в 1930-е годы (Hilde Domin-Programm). Программа предоставляет возможность студентам и аспирантам, вынужденным покинуть вуз в Беларуси, доучиться в Германии и получить немецкий диплом. Правда, для подачи заявки нужно обращаться в одну из немецких организаций, связанных с Восточной Европой, Amnesty International или один из немецких вузов-партнеров DAAD.

Бременский университет: адресная помощь студентам

Вузы Германии и Беларуси поддерживали отношения в рамках собственных двухсторонних соглашений. Недавно стало известно, что Бременский университет прекращает официальное сотрудничество со своими белорусскими партнерами. Такие намерения DW подтвердили: «Ввиду ограничений академической свободы и репрессий в отношении студентов и ученых в Беларуси для сотрудничества с белорусскими государственными университетами больше не существует единой ценностной основы», — пояснила Сара Бателка из отдела коммуникаций Бременского университета.

Так, немецкая сторона расторгла соглашения с БНТУ. Они предусматривали академический обмен, проведение конференций и других проектов. Хотя по словам Бателки, в последние годы между вузами не было активного сотрудничества. К тому же сейчас в Бременском университете решают вопрос о расторжении контрактов с БГУ.

Теперь вместо официальных контактов Бременский университет будет поддерживать белорусских ученых и студентов через неправительственные организации и адресно помогать белорусам, вынужденным покинуть страну. Например, белорусы могут посещать онлайн-курсы университета, вуз также принял одного человека по программе Хильды Домин. Другие заявки находятся на рассмотрении.

Йенский университет: договоры с БГУ заморожены

У Йенского университета также заключены договоры о партнерстве с БГУ. В вузе отмечают, что эти соглашения пока не расторгают, но на данный момент официальное сотрудничество заморожено.

«Конечно же, наш университет следит за развитием ситуации в Беларуси с большой тревогой и поэтому сейчас не видит для сотрудничества необходимого фундамента», — говорит сотрудник пресс-службы Аксель Бурхардт.

Сейчас в этом вузе думают над наиболее эффективными способами поддержать белорусских студентов.

В самих белорусских университетах влияние политики на сотрудничество с партнерами в Германии не прокомментировали: запрос DW, отправленный в БГУ и БНТУ, остался без ответа.

Тюбингенский университет: сотрудничество под вопросом

В университете Тюбингена DW также сообщили, что «сильная политизация белорусской системы высшего образования, в частности, тот факт, что Лукашенко назначает ректоров вузов, а также участие руководства университетов в подавлении протестов» ставят под вопрос сотрудничество на институциональном уровне.

Тюбингенский университет сотрудничает с пятью белорусскими вузами по программе обмена Erasmus. В июле период финансирования подошел к концу. Окончательное решение о продолжении совместной работы еще не принято, но, как рассказал DW Антонино Спинелли, отвечающий за программы обмена, у вуза достаточно причин не продлевать сотрудничество.

На данный момент здесь предпочитают напрямую оказывать помощь студентам: в июле вуз номинировал несколько студентов из Беларуси на участие в программе Хильды Домин, но пока безрезультатно — есть бюрократические сложности. В то же время международный отдел вуза в Тюбингене самостоятельно ищет способы оказания помощи. Так, на учебу пригласили студентку МГЛУ, которая подвергалась риску быть арестованной за участие в протестных акциях в 2020 году. Сейчас девушка обучается в магистратуре и получает стипендию из фонда немецкого университета.

Таким же образом в Тюбингене планируют помочь еще нескольким белорусам.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода