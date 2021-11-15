ЕС расширил критерии введения санкций против режима Лукашенко 7 15.11.2021, 13:37

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(обновлено) Сам пятый санкционный пакет еще не опубликован.

Евросоюз расширил критерии введения санкций в отношении белорусских властей. Такое решение сегодня приняли министры иностранных дел.

«Теперь ЕС сможет преследовать физических и юридических лиц, организующих или способствующих деятельности режима Лукашенко , способствующего незаконному пересечению внешних границ ЕС», — говорится в заявлении пресс-службы Евросовета.

Соответствующие поправки внесены в режим санкций, ранее введенных в отношении белорусских властей. До этого санкции вводились в связи с ситуацией внутри страны: из-за фальсификации выборов, репрессий и т.д.

«Сегодняшнее решение отражает решимость Европейского Союза противостоять инструментализации мигрантов в политических целях. Мы пресекаем эту бесчеловечную и незаконную практику. В то же время мы продолжаем подчеркивать неприемлемые продолжающиеся репрессии режима против собственного населения у себя дома, и мы будем реагировать соответствующим образом», — приводятся в сообщении слова верховного представителя по внешним делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Отмечается, что сегодняшнее решение было принято на основании выводов Евросовета по итогам саммита 21-22 октября.

Сам пятый санкционный пакет еще не опубликован, также не названа точная дата введения его в действие.

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