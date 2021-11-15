На границе звучит обращение Польши к белорусским силовикам 22 15.11.2021, 14:34

24,122

Оно записано на русском языке.

Ситуация на границе Польши и Беларуси накаляется. Белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.

С польской стороны на польско-белорусской границе доносится сообщение, записанное женским голосом на русском языке. В нем есть такие слова:

«Никто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».