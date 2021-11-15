На границе звучит обращение Польши к белорусским силовикам

На границе звучит обращение Польши к белорусским силовикам22
- 15.11.2021, 14:34
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Оно записано на русском языке.
Ситуация на границе Польши и Беларуси накаляется. Белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.
С польской стороны на польско-белорусской границе доносится сообщение, записанное женским голосом на русском языке. В нем есть такие слова:
«Никто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи».