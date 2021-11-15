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На границе звучит обращение Польши к белорусским силовикам

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  • 15.11.2021, 14:34
  • 24,122
На границе звучит обращение Польши к белорусским силовикам

Оно записано на русском языке.

Ситуация на границе Польши и Беларуси накаляется. Белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе. Возможно, режим готовит штурм границы.

С польской стороны на польско-белорусской границе доносится сообщение, записанное женским голосом на русском языке. В нем есть такие слова:

«Никто не оправдает того, что страдают женщины и дети. Позвольте им отсюда уйти, соседи».

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