Все больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице

Все больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице11
- 15.11.2021, 16:53
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Режим обостряет ситуацию на польско-белорусской границе.
Сегодня белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе.
- Всё больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице, - сообщает Министерство внутренних дел Польши.
🔴 Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica. pic.twitter.com/UMUAyVohDG— MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021