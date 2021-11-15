закрыть
15 ноября 2021, понедельник, 18:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Все больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице

11
  • 15.11.2021, 16:53
  • 7,532
Все больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице

Режим обостряет ситуацию на польско-белорусской границе.

Сегодня белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе.

- Всё больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице, - сообщает Министерство внутренних дел Польши.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы
Спецоперация «лесоповал» в окрестностях Европы Владимир Халип
Лукашенко давно пора лететь в Ростов
Лукашенко давно пора лететь в Ростов Артем Черников
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил!
Заберите свои деньги из банков, пока Лукашенко вас не ограбил! Валерий Цепкало
День сослагательного наклонения
День сослагательного наклонения Ирина Халип