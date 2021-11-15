Все больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице 11 15.11.2021, 16:53

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Режим обостряет ситуацию на польско-белорусской границе.

Сегодня белорусские военные конвоировали нелегалов из их лагеря на границе с Польшей к КПП на границе.

- Всё больше мигрантов собирается на пограничном переходе в Кузнице, - сообщает Министерство внутренних дел Польши.

🔴 Coraz większa grupa migrantów zbiera się na przejściu granicznym w #Kuźnica. pic.twitter.com/UMUAyVohDG — MSWiA (@MSWiA_GOV_PL) November 15, 2021

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