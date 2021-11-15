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В Ливерпуле таксист предотвратил теракт, заперев смертника в авто

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  • 15.11.2021, 17:14
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В Ливерпуле таксист предотвратил теракт, заперев смертника в авто

Через мгновение после того, как водитель такси выскочил из авто, прогремел взрыв.

В британском Ливерпуле в воскресенье около клиники акушерства и гинекологии прогремел взрыв в автомобиле. Полиция назвала инцидент террористическим актом, пишет «Униан».

Взрыв произошел в автомобиле такси. Водитель заметил у пассажира самодельное взрывное устройство, заблокировал двери автомобиля и успел выскочить из авто за мгновение до детонации. Смертник погиб при взрыве, а таксист получил травмы.

Мэр Ливерпуля Джоан Андерсон назвала таксиста Дэвида Перри героем за то, что он запер подозреваемого в автомобиле.

После инцидента полиция арестовала в Ливерпуле четырех человек, которые могут иметь отношение к теракту.

Правоохранители пока не смогли назвать мотивы преступника. По их данным, он остановил такси и попросил отвезти его к этой клинике.

В свою очередь Daily Mail пишет, что пассажир попросил таксиста отвезти его на службу ко Дню памяти в англиканском соборе Ливерпуля, что менее чем в миле от клиники, где собрались 1200 военнослужащих, ветеранов и семей погибших.

Вероятно, из-за пробок и перекрытых дорог к собору террорист попросил поехать в центр города, а проезжая мимо клиники попросил остановиться возле нее. Водитель заметил, что к одежде пассажира прикреплены какие-то лампочки, что выглядело подозрительно, успел выйти из авто, заблокировав смертника внутри.

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