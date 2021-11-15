И.о. канцлера Германии Меркель провела телефонный разговор с диктатором Лукашенко

И.о. канцлера Германии Меркель провела телефонный разговор с диктатором Лукашенко4
- 15.11.2021, 22:04
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Обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе.
Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом информирует БелТА.
Стороны обсуждали пути разрешения сложившегося по вине Лукашенко острого миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС и в частности с Польшей.
Белорусская пропаганда преподносит телефонные разговор как огромный успех. Этот разговор можно считать итогом поездки Светланы Тихановский в Германию.
Этот разговор можно считать итогом поездки Светланы Тихановский в Германию.