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И.о. канцлера Германии Меркель провела телефонный разговор с диктатором Лукашенко

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  • 15.11.2021, 22:04
  • 7,466
И.о. канцлера Германии Меркель провела телефонный разговор с диктатором Лукашенко

Обсуждалась ситуация на польско-белорусской границе.

Лукашенко и врио канцлера ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор. Об этом информирует БелТА.

Стороны обсуждали пути разрешения сложившегося по вине Лукашенко острого миграционного кризиса на границе Беларуси с ЕС и в частности с Польшей.

Белорусская пропаганда преподносит телефонные разговор как огромный успех. Этот разговор можно считать итогом поездки Светланы Тихановский в Германию.

Этот разговор можно считать итогом поездки Светланы Тихановский в Германию.

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