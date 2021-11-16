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Власти Флоренции начали бесплатно раздавать оливковые рощи

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  • 16.11.2021, 12:01
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Власти Флоренции начали бесплатно раздавать оливковые рощи
Фото: Kamil Szumotalski

Взявший рощу под опеку производить собственное масло и продавать его.

Мэрия Флоренции решила бесплатно раздать под опеку оливковые рощи, которыми она владеет. Это значит, что опекуны смогут производить собственное масло и продавать его. Взамен они должны будут самостоятельно ухаживать за оливковыми деревьями, сообщает euro-pulse.ru.

Таким образом город хочет вернуть интерес горожанй к традиционному занятию и вовлечь их в сельскохозяйственную жизнь города.

Подать заявку на опеку сможет любой желающий, однако придется пройти несколько стадий отбора. Соглашение об опеке будет заключено на три года с возможностью продления еще на три года.

Мэрии многих европейских городов передают под опеку свою собственность гражданам, чтобы подтолкнуть их к активному участию в жизни городов. Например, в Бельгии можно взять под опеку городскую скамейку.

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