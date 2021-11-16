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Ученые обнаружили птицу, которая пряталась от людей 170 лет

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  • 16.11.2021, 12:11
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Ученые обнаружили птицу, которая пряталась от людей 170 лет
Фото: Panji Gusti Akbar

Открытие совершили на острове Борнео.

Одну из самых редких птиц в мире – чернобровую мышиную тимелию (Malacocincla perspicillata) – повезло впервые снять на видео орнитологам. Этот вид был открыт в 1840-х годах.

Единственный экземпляр тимелии был пойман на острове Борнео (является частью Малайского архипелага), и с тех пор в течение 170 лет ее никто не видел.

Об этом пишет New Scientist.

Ученые пришли к выводу, что вид вымер, однако в 2020 году жители Борнео встретили редкую птицу и даже сумели ее сфотографировать.

После этого на остров отправилась экспедиция орнитологов-любителей, организованная компанией Birdpacker. Они посетили округ Котабару, где видели тимелию, и им удалось обнаружить двух птиц, которые прятались в густом кустарнике. Они вели себя очень тихо – вероятно, поэтому их не удавалось заметить более 170 лет. Участникам группы удалось не только сфотографировать тимелий, но и снять их на видео.

Новые данные позволят больше узнать о поведении и образе жизни птиц. В дальнейшем ученые планируют оценить ареал их распространения. Предполагается, что этот вид является малочисленным и находится под угрозой вымирания – в таком случае ему потребуется защита.

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