Польша: Рассматривается запуск 4-й статьи Договора НАТО 1 16.11.2021, 18:50

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Сейчас по этому вопросу Варшава ведет переговоры с союзниками по НАТО.

Глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох заявил, что ведутся переговоры с союзниками Варшавы по НАТО. Также он добавил, что рассматривается возможность запуска 4-й статьи Североатлантического договора, передает «Радио Польша».

Во вторник президент Польши Анджей Дуда встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и главами ведомств. Темой их беседы стало растущее напряжение на польско-белорусской границе. После встречи министры заявили, что готовятся ко «всем сценариям». Также они сказали, что в ближайшее время Беларусь может усилить гибридные атаки против Литвы и Латвии. Польша заявила, что будет поддерживать эти страны в защите границ Европейского союза.

«Отрицательные сценарии предполагают, что этот кризис продлится до зимних месяцев. Польская сторона также должна быть готова к варианту, который предполагает дальнейшую эскалацию этого конфликта», - заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Мы рассчитываем на то, что военный вариант развития событий все же не будет рассматриваться белорусской стороной. Однако мы принимаем во внимание вероятность таких событий, потому что мы уже видели сценарии России в Грузии, Крыму или Донбассе. Мы должны делать выводы из происходящего и принимать во внимание такие варианты развития событий», - сказал Петр Мюллер.

Глава Бюро международной политики при президенте Якуб Кумох прокомментировал возможность запуска Польшей 4-й статьи Североатлантического договора, в которой говорится о том, что страны-члены военно-политического блока могут проводить совместные консультации, если под угрозой окажется территориальная целостность или безопасность одного из союзников.

«Что касается 4-й статьи, то все время продолжаются разговоры с нашими союзниками. Это вариант, который все время находится на столе. Когда придет время для запуска 4-й статьи, то это может произойти. Самое главное на данный момент – это разговоры с нашими союзниками, которые продолжаются», - отметил он.

Мы солидарны с Польшей, что касается кризиса на границе с Беларусью, заверил во вторник в Брюсселе перед встречей с министрами обороны Евросоюза генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Якуб Кумох также прокомментировал последние переговоры, проведенные между Францией, Германией, а также Россией и Беларусью. С президентом России Владимиром Путиным говорили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Ангела Меркель. Немецкий политик также провела телефонный разговор с Александром Лукашенко. По словам Якуба Кумоха, польская сторона была предупреждена об этих переговорах и уведомлена об их ходе. Глава Бюро международной политики заявил, что не может раскрывать подробности, однако он поставил под сомнение целесообразность проведения таких переговоров.

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