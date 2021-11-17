Как прошла ночь на белорусско-польской границе: видео из лагеря мигрантов

Как прошла ночь на белорусско-польской границе: видео из лагеря мигрантов1
- 17.11.2021, 9:14
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Не всем удалось попасть на склад «Бремино» к лукашенковским олигархам.
Мигранты, которым не повезло вчера попасть на склад «Бремино», ночевали в старом лагере в 100 метрах от границы. В одном из курдских чатов появилось видео из лагеря.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.