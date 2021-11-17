TVP: Нелегалы начали использовать новые способы пересечения границы 5 17.11.2021, 10:53

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В этом им помогают белорусские силовики.

Ситуация на пограничном переходе Кузница-Брузги, где с понедельника на белорусской стороне кочуют мигранты, обострилась во вторник утром, когда в сторону польских служб полетели камни, бревна, стеклянные бутылки и гранаты. Польская полиция использовала водометы в отношении агрессивных лиц. Ранено было не менее десятка польских силовиков.

Пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире tvp.info напомнил, что мигранты на территорию Беларуси были доставлены самолетами с Ближнего Востока:

- Они пытаются незаконным путем пересечь границу, нападают на польских офицеров на территории нашей границы.

Также он напомнил, что несколько офицеров и солдат были ранены камнями и другими предметами:

- Такой удар может привести даже к смерти. Такие средства (как водометы) адекватны. Мы сообщаем этим людям, что они поступают незаконно, что они должны вернуться, потому что у них есть возможность вернуться на родину. Эти люди эксплуатируются белорусским диктатором и президентом России.

Мюллер также говорил, что польские службы наблюдают, что помимо силового форсирования границы у иностранцев есть и другие способы обхода границы:

– С использованием техники и оборудования, – прокомментировал он, добавив, что мигрантам помогают в этом белорусские службы.

При этом он отметил, что не может рассказать об этих способах, чтобы не содействовать незаконному пересечению границы.

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