«До Беларуси Кремль уже использовал тактику переброски мигрантов на границу в Финляндии и Норвегии» 2 17.11.2021, 11:46

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Мнение эксперта из Университета Джорджа Вашингтона.

В понедельник, 15 ноября, объявил о новом пакете санкций против Беларуси из-за миграционного кризиса и создать санкционный механизм против авиакомпаний и турагентств, доставляющих беженцев к европейской границе. Заказчиком кризиса польские власти называют Кремль, и это действительно может быть так, считает политолог, научный сотрудник Института европейских, российских и евразийских исследований (IERES) Университета Джорджа Вашингтона Мария Снеговая.

По словам Снеговой, Лукашенко экономически и политически очень зависим от Москвы. Без ее поддержки ему вряд ли удалось бы удержать власть в прошлом году. Поэтому «очень трудно, почти невозможно предположить, что он настолько наглые и отчаянные поступки совершает без одобрения Кремля», — говорит Снеговая.

«Выглядит так, что в данном случае Лукашенко делает за Кремль грязную работу по дестабилизации границы. Возможно, также отвлекая от продолжающегося размещения российских войск на границе с Украиной. Очень трудно загадывать, чего пытается добиться Кремль (кроме ослабления санкций для Беларуси). Но ощущение такое, что есть задача протестировать, насколько сильной будет реакция НАТО», — отметила политолог.

Также, по словам Снеговой, неслучайно выглядит и расположение иммигрантского кризиса. «Это бросается в глаза, если смотреть на карту. Сувалкский коридор — гипотетический сухопутный «коридор» длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России».

Снеговая напомнила, что ранее Россия дважды успешно опробовала точно такую же тактику с переброской мигрантов к границам Финляндии и Норвегии. В 2015 году более пяти с половиной тысяч мигрантов из Сирии, Афганистана и Ирака воспользовались так называемым «арктическим маршрутом», проходящим через Москву, Мурманск и Никель, чтобы попасть в Норвегию. Потянулся поток и к Финляндии. Тогда финские СМИ со слов российских пограничников сообщали, что власти РФ помогают мигрантам в ускоренном прохождении процедур на границе. Координировалось это Федеральной пограничной службой с ФСБ и местными администрациями. Все приграничные гостиницы России были забиты.

Массированная переброска беженцев к Норвегии и финской границе началась после аннексии Крыма Россией в марте 2014 года, ввода против России экономических и политических санкций, к которым присоединилась и Финляндия, как член Евросоюза. Президент Финляндии Саули Нийнистё заявил, что «действия России в Украине, судя по всему, противоречат международному праву».

В июле 2015 года отношения между странами ухудшились еще сильнее в связи с отказом Финляндии выдать въездные визы на тот момент председателю Госдумы РФ Сергею Нарышкину и пятерым членам российской делегации. Все они должны были принять участие в сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Финляндия ответила, что визы не получили те, против кого введены санкции Евросоюза. Послу Финляндии в России Ханну Химанену в МИД РФ было заявлено, что действия Финляндии расцениваются «как откровенно недружественные, не соответствующие принципам добрососедства и наносящие ущерб российско-финляндским отношениям».

В то же время к финской границе потянулись тысячи мигрантов — осенью каждую неделю регистрировали в среднем по 4 000 просителей убежища, что ранее соответствовало количеству беженцев за год. В итоге за 2015 год в страну приехало на 850% больше мигрантов, чем в предыдущие годы. Заявку на получение статуса беженца подало всего 32 476 человек.

Официальный представитель финского правительства Маркку Мантила говорил, что кризис с беженцами на российско-финской границе в 2015 году был похож на спланированную операцию — тогда беженцы вдруг стали массово пересекать границу двух стран на велосипедах и старых автомобилях. «Люди, появившиеся на двух пограничных постах, до этого в течение нескольких лет жили в России. Внезапно от них потребовали покинуть страну. Их депортировали, и они приехали в Финляндию», — отметил тогда Мантила.

Поток беженцев прекратился только после того, как в Россию прибыл президент Финляндии, который попросил российские власти взять границу под контроль. Кризис был решен за 48 часов, и для этого было достаточно одного звонка Владимира Путина, рассказал Мантила. По информации британского издания Times, тогда же Финляндия согласилась прекратить замораживание двусторонних отношений с Россией, введенное после аннексии Крыма.

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