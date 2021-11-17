Турция мчится к гиперинфляции 2 17.11.2021, 11:53

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Лира рухнула до нового абсолютного минимума.

Турция вышла на новый виток валютного кризиса со стремительно падающим курсом лиры, которая прочно держит «пальму первенства» в антирейтинге самых слабых мировых валют, пишет finanz.ru.

Во вторник лира потеряла еще 3% к доллару и пятый день подряд обновила исторический минимум, достигая в моменте 10,4 лиры за доллар. С начала ноября курс доллара в Турции вырос на 8,3%, а с начала года - на 40%, что сделало лиру худшей валютой развивающихся рынков, по сравнению с которой укрепился даже песо Аргентины - страны, пережившей в прошлом году девятый в истории дефолт.

Лира находится в свободном падении практически весь год, но во вторник валютный рынок испытал приступ особой слабости: в моменте курс проседал почти на 4%.

Сказалась комбинация двух факторов: ожидания, что ЦБ Турции, контролируемый президентом Реджепом Эрдоганом, продолжит снижать ставку, наложилсь на крупные погашения внешнего долга, которые предстоят в ближайшие два месяца, говорит Ибрахим Аской, главный экономист HSBC Asset Management Turkey.

В ноябре у турецких компаний и банков наступает срок расплаты на займам на 8 млрд долларов займов - вдвое больше, чем в октябре. В декабре сумма уменьшится до 5 млрд долларов, но все же останется выше средних объемов за последние 10 месяцев.

В то же время турецкий ЦБ продолжает смягчение денежной политики под давлением Эрдогана, который не верит классической экономической теории и считает, что повышение процентных ставок разгоняет инфляцию, а не тормозит ее.

С июня ЦБ Турции снизил ключевую ставку репо на 2 процентных пункта, до 16% годовых, и сделает еще один шаг вниз - до 15% на заседании в предстоящий четверг, полагает большинство опрошенных Bloomberg экономистов.

Ставка турецкого ЦБ уже почти на 4 процентных пункта ниже инфляции, которая продолжает разгоняться и октябре составила 19,9%. Лишь однажды за последние 15 лет экономика Турции переживала рост цен сильнее: в течение короткого промежутка 2018 года инфляция доходила до 25%.

Но эти рекорды вряд ли останутся непокоренными. То, что делает турецкий центробанк, «полностью лишено смысла», говорит Фени Кален, стратег по развивающимся рынкам Société Générale.

Падение лиры будет ускорять инфляцию за счет роста цен на импортные товары и ударит по корпорациям, нагруженным валютным долгом. «Они получат гиперинфляцию и долларизацию», - говорит Кален.

Турция приобрела горький опыт инфляции, превышавшей 100% в год, в начале 2000х после двух десятилетий агрессивной госполитики, когда правительство пыталось стимулировать экономику с помощью гигантского дефицита бюджета, а банки полагались на значительные объемы краткосрочного долга.

В конечном итоге спасать Турцию пришлось Международному валютному фонду, который в ноября 2000 года выделил пакет помощи на 11,4 млрд долларов.

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