Onliner.by: Будет много статей, которые помогают стать умнее, начитаннее, здоровее и крепче 57 17.11.2021, 12:53

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Остросоциальных тем больше не будет.

Портал onliner.by 17 ноября опубликовал заявление. В нем констатируется: «В последние месяцы многие из вас могли заметить перемены в новостной повестке onliner.by. Сегодня мы сформулируем основные изменения».

– Раздел «Люди», став за последние годы нашим главным новостным отражением общественной жизни, перестал выполнять свои основные функции. Каждый найдет в этом свои причины и поводы, – говорится в заявлении. – Теперь «Люди» перестают заниматься новостями, но продолжают заниматься историями обычных людей.

Меняется и наполнение раздела «Лайфстайл»:

– Здесь не будет остросоциальных тем, криминала и ЧП. Зато будет много статей, которые помогают стать лучше: умнее, начитаннее, здоровее и крепче.

Напомним, ранее у издания onliner.by сменился главный редактор.

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