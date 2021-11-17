Пресс-секретарь Меркель: Германия не признает легитимность Лукашенко 11 17.11.2021, 16:07

13,508

Берлин выступает за санкции против режима в Минске.

Правительство Германии не признает легитимностьЛукашенко. Об этом заявил в среду на брифинге официальный представитель кабмина Германии, пресс-секретарь и. о. федерального канцлера Ангелы Меркель Штеффен Зайберт, сообщает ТАСС.

"Для того, чтобы улучшить эту вызывающую тревогу гуманитарную ситуацию для тысяч людей, имеет смысл говорить с теми, кто в Минске имеет возможность изменить положение, даже если речь идет о правителе, легитимность которого Германия и остальные европейские страны не признают", - сказал он. "Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко - чтобы найти гуманитарные пути, чтобы обеспечить, например, доступ для УВКБ (Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев)", - подчеркнул Зайберт, отметив, что мигранты начали получать первую помощь на месте.

"И она провела этот разговор в тесной координации с Еврокомиссией и после предварительной информации со стороны важных партнеров в регионе", - сказал Зайберт.

Он снова возложил ответственность за ситуацию с мигрантами на Минск и подчеркнул, что Германия разделяет оценку ЕС по миграционному кризису и ужесточение санкций против режима Лукашенко.

"Это полностью и наша позиция", - сказал Зайберт.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».