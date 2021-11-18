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Новый лагерь на переходе «Брузги-Кузница»: польские пограничники готовятся отражать атаку мигрантов

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  • 18.11.2021, 10:22
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Новый лагерь на переходе «Брузги-Кузница»: польские пограничники готовятся отражать атаку мигрантов
фото: ТАСС

(Обновляется) За сутки предотвращена 501 попытка нелегального пересечения границы.

Мигранты не уходят с белорусско-польской границы. Более того, нелегалы разбили новый лагерь на переходе «Брузги-Кузница» и всю ночь жгли костры на виду у польских пограничников.

Польские службы допускают, что днем возможны новые провокации и попытки штурма границы. Пограничники готовятся отразить возможные атаки мигрантов.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

12:39 Провокатор в черном продолжает подстрекать мигрантов в лагере на границе с Польшей. Сегодня он сказал, что не уйдет с границы, не пойдет жить в логистический центр и вообще останется «последним человеком в лагере». 16 ноября после его речи началась атака на польскую границу, с камнями и палками.

11:38 Польские пограничники сообщили, что за прошедшие сутки была зафиксирована 501 попытка незаконного пересечения госграницы Польши. Одна из них насчитывала около 500 человек.

11:11 Около 300 курдов ломятся «в гости» к олигархам Зайцеву, Олексину и Воробью. Они хотят попасть в логистический центр, где ранее разместили других мигрантов. Правда, пока что их туда не пускают.

10:38 Часть мигрантов уходит из лагеря на границе с Польшей в неизвестном направлении. Возможно, мигранты планируют вернуться домой в Ирак на гуманитарном рейсе. Видео появилось в одном из курдских чатов.

10:29 Мигранты снова пошли на штурм границы с Польшей. Провокация под руководством белорусских спецслужб случилась недалеко от Дубич-Церкевных.

10.07 Мигранты среди ночи разбили стихийный лагерь прямо на погранпереходе «Брузги-Кузница».

Польские пограничники готовы, в случае необходимости, отразить новую атаку нелегалов.

9.41 Появилось видео о том, что происходит в лагере мигрантов на польской границе с самого утра.

Люди продолжают находиться у КПП «Брузги», жгут костры, некоторые собирают вещи, но пока из лагеря не выходят.

9.05 Блогер Anbrei в соцсети TikTok сравнил жизнь белорусов и приехавших в страну нелегалов.

8.51 В Польше продолжают выкладывать странные кадры с мигрантами, которые сейчас находятся на границе с белорусской стороны. А литовские пограничники фиксируют группы мигрантов в сопровождении людей в форме и с оружием.

8.21 Министерство обороны Польши показало, как выглядела ситуация в Кузнице в последние часы этой ночи. Мигранты кочуют и жгут костры рядом с пограничным переходом.

Польские пограничники готовы к новым провокациям.

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