Кто готовит провокации на границе: обзор белорусских «зеленых человечков» 9 18.11.2021, 16:10

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Польские эксперты рассказали, какие подразделения белорусских спецслужб руководят атаками мигрантов.

В масках, без знаков государственной принадлежности или хотя бы формирования, в котором они служат – уже несколько недель это самый популярный тип белорусских офицеров, замеченных на польско-белорусской границе.

Подразделения режима Лукашенко на польской границе в статье на сайте infosecurity24.pl анализирует эксперт Юзеф Тисляк, который отмечает, что польские солдаты и офицеры в гибридном конфликте часто могут лучшем случае догадываться, с кем имеют дело, передает tvp.info.

В статье напомнили, что многие силовые формирования в Беларуси возникли еще со времен Белорусской Советской Социалистической Республики и созданы по образцу аналогов в СССР. Всеми секретными и специальными операциями продолжает руководить КГБ, являясь осью силовых структур, реально удерживающих режим у власти.

Кто есть кто на белорусской стороне

Подразделением, используемым для самых скрытных действий, является антитеррористическое подразделение «Альфа» – специализированная группа, присутствие которой можно ожидать и на границе с Польшей

В конфликт Минска с Варшавой также вовлечен Государственный пограничный комитет. Также на границе функционирует спецподразделение «Отдельная служба активных действий» (ОСАД).

Эксперт подчеркивает, что самой мощной силовой организацией в Беларуси являются внутренние войска МВД.

W rejon Kuźnicy przybywa coraz więcej uzbrojonych funkcjonariuszy białoruskich służb pic.twitter.com/1Bq1VoWWQo — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 13, 2021

«Они имеют самое тесное отношение к истории СССР. В 1968 году на территории Беларуси было создано 43-я Конвойная дивизия. В 1989 году во время медленного распада СССР ее название было изменено на 43-ю дивизию Внутренних Войск. С 24 марта 1992 года вся эта дивизия попала под начальство новообразованной независимой Республики Беларусь», – говорится в анализе.

Входящие в ее состав милицейские бригады оснащены легким оружием, бронетранспортерами и «другим специализированным оборудованием». Аналитик отмечает, что они представляют собой промежуточные силы между подразделениями милиции особого назначения (ОМОН) и военными подразделениями, подведомственными Министерству обороны.

Это они готовят мигрантов к нападению на границу

«Можно быть уверенным, что внутренние войска также отрывают свою роль в приграничных событиях, а также в руководстве и обеспечении переброски эмигрантов в пограничные переходы и в районы, где они пытаются прорвать польскую пограничную безопасность», - заключает эксперт.

Dzisiaj w nocy zanotowaliśmy użycie przez służby Białorusi lasera koloru zielonego. Zakładamy, że były to próby oślepienia naszych funkcjonariuszy i żołnierzy patrolujących granicę. pic.twitter.com/uwCep4h369 — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 12, 2021

В докладе упоминается и другое подразделение, подчиненное МВД Беларуси, то есть специальное подразделение по борьбе с терроризмом «Алмаз», считающееся «самым элитным» подразделением ведомства.

«К сожалению, из-за упомянутого в начале отсутствия признаков, определяющих принадлежность белорусских «зеленых человечков» к отдельным формированиям, нельзя исключать участие и подразделений, подведомственных белорусскому Министерству обороны. (...) Правда, военные не предназначено для внутренних конфликтов или борьбы с мигрантами, но в авторитарном государстве, каким является, несомненно, Беларусь, существует опасность использования его против Польши», – указывает эксперт.

Наиболее многочисленным среди всех 6,2 тысяч военных, подчиненных командованию сил специальных операций, являются десантно-штурмовые бригады, сотоящие из примерно 2 тысяч человек.

«Еще больше можно ожидать участия остальных подразделений, то есть военного, белорусского спецназа. Как 5-я, так и 33-я бригада спецназа обучается спецоперациям и диверсиям на польском направлении. Каждый день солдаты спецназа из этих подразделений наряду с базовой военной подготовкой, по специальной программе, занимаются дополнительно изучением приграничных территорий, изучением польского языка, изучением обычаев и культуры нашей страны. Все это необходимо спецназу для возможных активных действий против польского народа. Подразделения спецназа не оснащены тяжелым вооружением, но имеют новейшие в Беларуси образцы вооружения и личного снаряжения и легкие транспортные средства», – говорится в статье.

Systemowe zaangażowanie białoruskich służb w eskalację kryzysu migracyjnego. Białorusini regularnie niszczą ogrodzenie i próbują przepchnąć migrantów na polską stronę. Patrole białoruskich służb wzdłuż ogrodzenia to codzienność na granicy. pic.twitter.com/I4DdjMH7Rb — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 18, 2021

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