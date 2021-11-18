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Мигрантов с белорусско-польской границы переместили на склад

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  • 18.11.2021, 19:55
  • 5,182
Мигрантов с белорусско-польской границы переместили на склад

Нелегалы переместились на склад ввиду резко ухудшающихся погодных условий.

Всех нелегалов, находившихся возле белорусского-польской границы, переместили в специально обустроенный склад.

Об этом Государственный пограничный комитет (ГПК) режима сообщил в своем Telegram-канале.

В ведомстве отметили, что все мигранты добровольно переместились на территорию логистического центра ввиду резко ухудшающихся погодных условий и возникающей в связи с этим угрозы для жизни.

До этого стало известно, что белорусские медики диагностировали у находящихся на границе с Польшей мигрантов коронавирус.

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