Мнение: Спецоперация Лукашенко споткнулась в самом начале второй фазы 18 19.11.2021, 11:52

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Фото: ТАСС

Польский ультиматум поставил белорусские власти перед сложной дилеммой.

Похоже операция «купи козу/продай козу» споткнулась в самом начале второй фазы. В смысле не нашлось желающих покупать козу за ту цену, которую за нее хотят белорусские власти. А они хотят дорого, хотя им самим уже никакой пользы кроме вреда от нее не осталось, пишет телеграм-канал «Письма к дочери».

К возвращению в Ирак первой партии мигрантов из 374 человек беларусские власти имели очень косвенное отношение, хотя изо всех сил старались записать его в свою пользу. Всю эвакуацию с начала и до конца организовали власти Ирака. С другой стороны, белорусские власти могли бы помешать. Например, закрыть аэропорт для эвакуационного самолета. Но не стали. В этом видимо и заключается то активное содействие, которым они вчера хвастались перед Евросоюзом.

Но дальше дело не обещает быть простым. Потому что, когда два человека разговаривали по телефону у них были, кажется, очень разные разговоры. Возможно, из-за трудностей перевода. И беларусские власти считают, что мигрантов с ними пообещали разделить по-братски: взять себе две тысячи, а пять тысяч отправить домой. А немецкие власти уверены, что они никому ничего не обещали. А, согласись, нелегко изобразить победное внедрение мигрантов в Европу, когда ты отправляешь их по домам.

А еще хуже – польский ультиматум про то, что они закроют дорогу для поездов в Кузнице, если белорусские власти не наведут порядок на границе с оскорбительным сроком исполнения в три дня. И этот ультиматум поставил белорусские власти перед сложной дилеммой геополитического почти масштаба. Можно даже сказать – перед экзистенциальным выбором. Если ответить на ультиматум привычным способом, то есть стихийным возмущением мигрантских масс против польской военщины, то все договоренности с Меркель, какими бы они там ни были, будут несколько… дезавуированы. И многие могут решить, что в разговорах с белорусскими властями в принципе нет никакого смысла. А еще поляки перекроют железную дорогу.

А если кое-кто собирался потихонечку уже наводить на границе порядок сам по себе, безо всяких ультиматумов, то теперь он оказался в очень щекотливом положении. Начнешь наводить порядок, и все подумают, что кое-кто слабак, который испугался ультиматума. И, во-первых, это унизительно. А во-вторых, геополитические небезопасно. Те же поляки будут потом будут всех учить как надо правильно разговаривать. Акела не может промахнуться. Иначе съедят. И даже если среди своих волков смельчаков не осталось, то может приковылять хромой тигр со стороны.

Вот дал слабину в деле с мигрантами и уже вчера Путин потролил переговорами с оппозицией. И как ты ни успокаивай себя, что он имел в виду исключительно круглых конструктивных оппозиционеров, звучит все равно не по-братски. Если бы имел в виду, так мог бы так прямо и сказать. А раз не сказал, то, получается, оставил пространство для сомнительных толкований и нехороших сомнений.

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