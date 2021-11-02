Стачком «Беларуськалия»: Ключевые работники могут остановить целые предприятия 2.11.2021, 8:04

Бастующие белорусы — цвет нации.

В Беларуси 1 ноября была объявлена забастовка. Поддержал призыв лидера Белорусского объединения рабочих Сергея Дылевского и стачком «Беларуськалия». Появилась информация о том, что остались дома и многие сотрудники солигорского предприятия.

Представитель стачкома «Беларуськалия» Владимиром Тимощенко в интервью Charter97.org поддержал бастующих работников:

– Именно этим людям я бы хотел сказать большое человеческое спасибо. Это цвет нации и будущее нашей страны. Люди, которые могут мыслить критически, они заботятся не только о себе, но и обо всей Беларуси. Это может вызывать только гордость и безмерное уважение. Оказавшись в сложной ситуации, они сделали такой решительный шаг и стали первыми. Я по себе помню, что очень сложно начинать, поэтому я бы хотел преклонить колено и действительно сказать большое спасибо.

– В августе прошлого года на «Беларуськалии» началась забастовка. Остановился целый ряд шахт. Что тогда было сделано правильно и неправильно? Каких ошибок стоило бы избежать?

– Самая главная ошибка – мы поверили профсоюзным лидерам и попытались остаться в рамках закона. В той стране, где не было до законов, где они просто не работали, мы попытались идти правильными шагами. Вот это была самая ключевая ошибка. Было потеряно время, мы не обратили внимания на действительно важные вещи.

Стачком с самого первого дня начал обращаться к определенным работникам, которые являются ключевыми. Пока мы находились на территории рудников, мы обращались непосредственно к ним. Благодаря этим точечным разговорам были полностью остановлены три рудника.

– Какие проблемы возникли у предприятия из-за предстоящих санкций США?

– Пропадает рынок сбыта очень серьезно, поэтому сейчас солигорское придприятие ускоренными темпами старается производить разгрузки. Когда же пропадает рынок сбыта – не будет выручки.

Из-за санкций многие банки отказываются работать, поэтому не приходит валюта. Нет возможности произвести какие-то операции, особенно в долларах. Это создает сложности для работы всех предприятий.

Много кто отказывается производить поставки на «Беларуськалий», начинай от масел до какие-то конкретных аппаратов. Сегодня возникают сложности как с поставками своего сырья, так и с закупками какого-то оборудования

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