В Беларуси уволились два заместителя министров 2.11.2021, 8:07

Оба чиновника ушли по «соглашению сторон».

В Беларуси уволили двух заместителей министров. Об этом говорится в постановлении правительства № 617 от 29 октября, опубликованного этой ночью на Национальном правовом интернет-портале.

В документе говорится об освобождении от должности первого заместителя министра иностранных дел Александра Гурьянова и первого заместителя министра юстиции Сергея Задирана.

Оба чиновника уволены по соглашению сторон.

Тем же постановлением от должности первого заместителя министра здравоохранения освобождена Елена Богдан. Напомним, на прошлой неделе она возглавила комитет по здравоохранению Мингорисполкома.

Напомним, Александр Гурьянов стал первым заместителем министра иностранных дел Беларуси в августе 2020 года. До этого он был послом Беларуси в Италии.

Сергей Задиран стал первым заместителем главы Минюста в 2016 году, до назначения на этот пост он был заместителем министра юстиции.

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