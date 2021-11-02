Сегодня белорусы отмечают «Дзяды» 4 2.11.2021, 9:11

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фото: epa

До 1998 года этот день официально был выходным в Беларуси.

Наши предки считали, что умершие предки превращаются в духов, которых нужно задобрить, чтобы они положительно влияли на живых. На «Дзяды» принято приходить к местам захоронения умерших родственников, убирать могилы, устраивать ужин в память родичей.

Осенние «Дзяды» имеют много общих черт с православным праздником Радуницы. В этот день появляется повод не только посетить могилы предков и помянуть усопших представителей своего рода, но и подвести итоги уходящего года и задуматься над смыслом собственной жизни.

Для демократической общественности Беларуси «Дзяды» также стали днем чествования памяти погибших от сталинских репрессий: в 1937 году перед этим праздником были расстреляны около 130 представителей интеллектуальной белорусской элиты.

До 1998 года этот день официально был выходным днем в Беларуси.

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