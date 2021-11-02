В Китае намечается дефицит продуктов, правительство призвало людей делать запасы 3 2.11.2021, 13:54

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Всему виной — дожди.

Министерство торговли КНР призвало китайские семьи запасаться продуктами и предметами первой необходимости на зиму. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление министерства, сделанное поздно вечером в понедельник, 1 ноября.

Правительство поручило местным властям позаботиться об обеспечении поставок и стабильных цен на продовольствие, а также закупить овощи впрок.

Обильные проливные дожди в Китае вызвали резкий рост цен на овощи, что усилило обеспокоенность правительственных чиновников в Пекине по поводу угрозы продовольственного дефицита.

В понедельник, 1 ноября, правительство Китай пообещало активизировать усилия по сокращению потерь зерна при сборе урожая и пищевых отходов на кухнях по всей стране в рамках широкого плана действий по дальнейшему повышению продовольственной безопасности.

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