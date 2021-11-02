Создатели криптовалюты «Игры в кальмара» исчезли с миллионами долларов денег инвесторов 6 2.11.2021, 22:26

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Токен взлетел на сотни тысяч процентов и обнулился.

Криптовалюта, созданная по мотивам южнокорейского сериала «Игра в кальмара», cобравшего 111 миллионов просмотров и ставшего самым популярным шоу Netflix, оказалась аферой, передает finanz.ru.

Токен SQUID, запущенный на прошлой неделе и взлетевший на 285 000% - величину, небывалую даже для волатильного крипторынка, - обнулился, оставив без денег тысячи инвесторов, клюнувших на легкий заработок и массовый хайп.

Анонимные создатели проекта исчезли в неизвестном направлении: его сайт перестал открываться, учетная запись в Twitter, набравшая 57 тысяч фолловеров, приостановлена, равно как и аккаунты в других социальных сетях. По оценке Gizmodo, мошенникам удалось выманить у инвесторов в токен 3,38 миллиона долларов.

SQUID был запущен во вторник, 26 октября, с изначальной ценой в 1 цент. Спустя трое суток он взлетел на 44100% и достиг отметки 4,42 доллара, став объектом внимания крупнейших мировых СМИ, включая BBC and CNBC.

Тогда же, как пишет CoinMarketCap, пользователи начали жаловаться не невозможность продать SQUID на единственной доступной для этого бирже PancakeSwap, чтобы зафиксировать прибыль.

Но опция продажи и не входила в планы создателей: по их задумке, инвесторам нужно было накопить 456 монет, чтобы принять участие в онлайн-игре по мотивам сериала, и лишь после победы в ней - получить возможность вывести выигрыш.

Но с параболлически растущей ценой купить нужную сумму становилось все сложнее. В 6 утра 1 ноября SQUID стоил уже 38 долларов, к 7 утра достиг 90 долларов, в 8.00 стоил уже 181 доллар, а спустя поднялся выше 500.

Затем за 35 минут токен скакнул до 2861,8 доллара, после чего практически моментально рухнул на 99,9999999% - до 0,007 цента.

«Афера завершила свой цикл», - заявил Insider Бобби Онг, основатель криптобиржи CoinGecko, на связь с которой ссылались мошенники. Сама компания опровергла эти утверждения.

«То, что веб-сайт и страницы в соцсетях удалены, - это очевидный признак мошенничества», - сказал Онг.

В группе Telegram, которую предположительно вели основатели SQUID, появилось сообщение о том, что соцсети токена и сам проект пытаются взломать. «Разработчики Squid Game больше не желают вести проект, поскольку мы в депрессии от мошенников и перегружены стрессом», - говорилось в заявлении.

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