Польские спецслужбы: Белорусские власти создали на границе плацдарм для атак на Польшу 3 20.11.2021, 11:52

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Нелегальных мигрантов разместили на специальной базе.

Польша сейчас воспринимается белорусскими властями как «враг номер один». Об этом заявил Польскому агентству новостей пресс-секретарь министра координатора-спецслужб Станислав Жарин.

Он добавил, что польские спецслужбы отметили расширение логистического склада в Брузгах, который, вероятно, станет плацдармом и базой для атак мигрантов на Польшу.

«Замерло движение в районе пограничного перехода с белорусской стороны в Брузгах. Мы связываем это с четким ультиматумом, который польская сторона поставила Беларуси», – сказал также Станислав Жарин.

В четверг комендант Пограничной службы Польши генерал-лейтенант Томаш Прага направил председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь письмо с требованием, чтобы до конца недели из района перехода в Кузнице были выведены мигранты. Он объявил, что, если этого не произойдет, возможно закрытие там грузового железнодорожного перехода.

«Нам кажется, что эта четкая позиция могла вызвать некоторое отрезвление на белорусской стороне», - констатировал Станислав Жарин.

Он также заявил, что «это не означает, и нет таких сигналов, чтобы белорусские власти прекратили реализовывать план дестабилизации».

«Видно, что в Брузгах расширяется логистический склад, куда привозят иностранцев, кочевавших до сих пор у границы. В пятницу произошло расширение инфраструктуры вокруг этого склада, были открыты пункты общественного питания и даже пункт обмена валюты, очевидно, для нужд иностранцев», - добавил он.

По словам Жарина, можно ожидать, что на складе в Брузгах «будет создана база, с которой белорусы будут отправлять группы мигрантов для агрессивных действий на нашу границу».

Станислав Жарин выразил уверенность, что белорусские власти будут сосредоточены на действиях, направленных против Польши. Он привел в пример одну из групп иностранцев на территории Беларуси:

- Они были отправлены белорусскими службами на границу с Латвией, они должны были прорваться на латвийскую сторону. Внезапно и без логической причины (переход в Латвию был в пределах досягаемости) белорусы внезапно эвакуировали ее из-под границы с Латвией и перебросили на границу с Польшей. Для нас это однозначный сигнал, что Польша теперь враг номер один и вся политическая гибридная атака властей Беларуси будет и впредь сосредоточена на нас.

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