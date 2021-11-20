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Польские спецслужбы: Белорусские власти создали на границе плацдарм для атак на Польшу

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  • 20.11.2021, 11:52
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Польские спецслужбы: Белорусские власти создали на границе плацдарм для атак на Польшу

Нелегальных мигрантов разместили на специальной базе.

Польша сейчас воспринимается белорусскими властями как «враг номер один». Об этом заявил Польскому агентству новостей пресс-секретарь министра координатора-спецслужб Станислав Жарин.

Он добавил, что польские спецслужбы отметили расширение логистического склада в Брузгах, который, вероятно, станет плацдармом и базой для атак мигрантов на Польшу.

«Замерло движение в районе пограничного перехода с белорусской стороны в Брузгах. Мы связываем это с четким ультиматумом, который польская сторона поставила Беларуси», – сказал также Станислав Жарин.

В четверг комендант Пограничной службы Польши генерал-лейтенант Томаш Прага направил председателю Государственного пограничного комитета Республики Беларусь письмо с требованием, чтобы до конца недели из района перехода в Кузнице были выведены мигранты. Он объявил, что, если этого не произойдет, возможно закрытие там грузового железнодорожного перехода.

«Нам кажется, что эта четкая позиция могла вызвать некоторое отрезвление на белорусской стороне», - констатировал Станислав Жарин.

Он также заявил, что «это не означает, и нет таких сигналов, чтобы белорусские власти прекратили реализовывать план дестабилизации».

«Видно, что в Брузгах расширяется логистический склад, куда привозят иностранцев, кочевавших до сих пор у границы. В пятницу произошло расширение инфраструктуры вокруг этого склада, были открыты пункты общественного питания и даже пункт обмена валюты, очевидно, для нужд иностранцев», - добавил он.

По словам Жарина, можно ожидать, что на складе в Брузгах «будет создана база, с которой белорусы будут отправлять группы мигрантов для агрессивных действий на нашу границу».

Станислав Жарин выразил уверенность, что белорусские власти будут сосредоточены на действиях, направленных против Польши. Он привел в пример одну из групп иностранцев на территории Беларуси:

- Они были отправлены белорусскими службами на границу с Латвией, они должны были прорваться на латвийскую сторону. Внезапно и без логической причины (переход в Латвию был в пределах досягаемости) белорусы внезапно эвакуировали ее из-под границы с Латвией и перебросили на границу с Польшей. Для нас это однозначный сигнал, что Польша теперь враг номер один и вся политическая гибридная атака властей Беларуси будет и впредь сосредоточена на нас.

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