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В мигрантском лагере начались волнения

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  • 20.11.2021, 18:17
  • 29,600
В мигрантском лагере начались волнения

Видео со склада в «Брузгах».

- В мигрантском лагере неспокойно. Начались волнения. С чем они связаны — сложно разобрать. Но если эта масса взбунтуется, то удержать её будет очень сложно, пишет телеграм-канал «МКБ».

Пока оптимизма у мигрантов не наблюдается. У них по сути есть два пути. Либо возвращаться на родину, просидев несколько недель на холодной земле и потратив на это «приключение» несколько тысяч долларов. Либо же оставаться в Беларуси без пособий, гарантий и перспектив. В общем, перспективы совсем не радужные.

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