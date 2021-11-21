Очень агрессивная группа из 100 мигрантов пошла на штурм польской границы под Черемшей 4 21.11.2021, 10:50

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Нелегалов доставили к месту атаки белорусские спецслужбы.

В субботу вечером на участке, охраняемом заставой польских пограничников в Черемше, группа из 100 очень агрессивных иностранцев, доставленных к границе белорусскими службами, с пытались силой проникнуть в Польшу.

Об этом сообщает Погранслужба Польши.

Польские пограничники отбили штурм. Нелегалы не смогли прорвать границу.

W sobotę 20.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ok.100 bardzo agresywnych cudzoziemców,przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie,siłowo próbowała wedrzeć się do Polski🇵🇱. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy.#zgranicy pic.twitter.com/HCpLNH42Qr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 21, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

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