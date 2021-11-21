Мигрантский лагерь на границе превращается в пороховую бочку для режима 3 21.11.2021, 11:12

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(Обновляется) Главные события с белорусско-польской «линии фронта».

В мигрантском лагере на складе в «Брузгах» начались волнения и бунты. Появляется все больше информации о конфликтах между курдами и белорусскими силовиками.

Тем временем польская разведка сообщила, что белорусские спецслужбы превращают лагерь мигрантов в базу для диверсий и атак на Польшу. Польским пограничникам за последние сутки пришлось отразить более 200 агрессивных нападений специально обученных групп мигрантов.

Сайт Charter97.org собрал главные новости о происходящем на границе Беларуси и Польши.

10.50 Очень агрессивная группа из 100 мигрантов пошла на штурм польской границы под Черемшей.

Польские пограничники отбили штурм. Нелегалы не смогли прорвать границу.

W sobotę 20.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Czeremsze grupa ok.100 bardzo agresywnych cudzoziemców,przywiezionych pod granicę przez służby białoruskie,siłowo próbowała wedrzeć się do Polski🇵🇱. Służby zapobiegły sforsowaniu granicy.#zgranicy pic.twitter.com/HCpLNH42Qr — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 21, 2021

9.25 Белорусские силовики более пяти часов избивали курда в лагере для мигрантов.

9.04 Власти Польши считают, что белорусские силовики изменили тактику по управлению группами беженцев на границе. С таким заявлением выступил министр обороны страны Мариуш Блащак.

Теперь небольшие группы людей одновременно пытаются пересечь границу в нескольких разных местах, подчеркнул Блащак. По его словам, речь идет о новом методе пересечения границы мигрантами со стороны Беларуси и нет никаких сомнений в том, что действия мигрантов контролируются белорусскими властями.

8:33 Польское бюро антитеррористических операций (BOA) подключилось к охране границы.

Ночной патруль BOA проехал вдоль участка границы и показал, как выглядит ситуация этой ночью.

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