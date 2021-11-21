В белорусском лагере мигрантов вспышка коронавируса 24 21.11.2021, 16:07

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Из центра «Брузги» госпитализировали около ста мигрантов.

Около ста мигрантов было госпитализировано из логистического центра "Брузги" на белорусско-польской границе, в том числе с тяжелой формой коронавируса, сообщила начальник Главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Людмила Кеда, передает ria.ru.

"Мы возим пациентов в Гродно. Основные клиники - это больница скорой медицинской помощи и университетская клиника. Детей отправляем в детскую клиническую больницу, беременных – в перинатальный центр. На сегодняшний день увезли около 100 человек", - сообщила Кеда делегации ВОЗ, приехавшей в центр.

Среди основных причин госпитализации Кеда выделила пневмонию, заболевания легких, желудочно-кишечного тракта.

"Часть людей увезли с переохлаждением и возникшими простудными заболеваниями, в том числе и пневмонией. Есть один пациент в тяжелом состоянии с пневмонией, вызванной коронавирусом", - добавила врач.

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