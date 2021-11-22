Ночной штурм и недовольные россияне: как развивается мигрантский кризис на границе с ЕС 5 22.11.2021, 10:00

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фото: ТАСС

(Обновляется) Самые главные и актуальные события.

Более двух недель длится горячая фаза мигрантского кризиса на границах Беларуси и стран Евросоюза. Вчера поступила информация о серьезной вспышке COVID-19 в лагере нелегалов. Также растет количество конфликтов между силовиками и «туристами» в логистическом центре, который стал базой мигрантов

Сайт Charter97.org продолжает следить за ситуацией и собрал главные новости о ходе мигрантского кризиса на границах Беларуси и ЕС:

11:33 Литва рассказала о новой тактике белорусских силовиков и нелегалов.

«Мы заметили, что изменилась тактика — белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов — по 3−5 человек, это осложняет процесс поиска этих групп, их фиксирования и задержания. Однако этих людей задерживают», — сообщил глава Служба охраны госграницы Литвы Рустам Любаев.

В этом году в Литву проникли более 4 тысяч нелегальных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью развернули более 7 тысяч человек.

11:11 Президент Польши Анджей Дуда прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью для издания «Sieci»:

— На нашей границе сегодня беспорядки, но военной проблемой это не является. У нас, напротив, есть соглашение между странами Балтии, что если наступит момент, когда будет нужно воспользоваться четвертой статьей договора НАТО, то мы сделаем это вместе.

Благодаря профессионализму и доблести польских полицейских, пограничной службы, солдаты польской армии, мы выдержим и не дадим слабину.

10:11 Белорусские силовики направили 150 нелегалов на штурм польской границы. Пограничники никого в страну не впустили. Всего за воскресенье было отражено 346 попыток нелегального перехода границы разными группами мигрантов.

Wczoraj tj. 21.11 na odcinku ochranianym przez Placówkę w Dubiczach Cerkiewnych ok. 150 agresywnych cudzoziemców próbowało wedrzeć się na terytorium Polski🇵🇱.

Atak na polską granice nadzorowany był przez białoruskie służby.#zgranicy pic.twitter.com/aBYTO02lMw — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 22, 2021

9:55 Власти жалуются, что нелегалы им дорого обходятся. Сутки пребывания мигрантов в логистическом центре возле пункта пропуска «Брузги», по заявлению властей, обходятся примерно в 20 тысяч евро.

«По самым маленьким меркам для белорусских граждан такая нижняя планка — 30 рублей в сутки. Если иностранный гражданин, то сумма удваивается. Умножим это на 2 000 официально объявленных беженцев. Говорят, они еще прибывают. 60 000 белорусских рублей, это порядка 20 000 евро в день. Не знаем, сколько у нас продержатся. Вторая группа потерь — это те потери, которые мы сегодня посчитать не сможем. Это внеурочная работа медиков, сотрудников МЧС, журналистов, военных. Это тоже затраты государства, никак не доходы. Косвенные потери. Это поврежденная инфраструктура на границе, вырубленный лес. Я пока не вижу прибыли. Можно говорить все что угодно», — сказала журналистам провластный эксперт.

9:05 Глава МИД Литвы: В настоящее время на белорусской стороне у литовской границы находятся около 2 тысяч мигрантов из стран Азии и Африки.

9:00 Российский бизнес озабочен очередями грузовиков образовавшимися на границе Беларуси и Евросоюза. Российский Консультативный совет по иностранным инвестициям направил письмо первому вице-премьеру правительства Андрею Белоусову с просьбой помочь в решении проблем автоперевозок, сообщает «КоммерсантЪ».

По информации издания, подписанты письма предупреждают о возможных перебоях с поставками ряда товаров, с задержками столкнулись крупные розничные сети, есть риск цен. Очереди связаны с миграционным кризисом. Польша закрыла переход Брузги-Кузница две недели назад после того, как на него направилась большая группа мигрантов. На соседнем переходе Берестовица-Бобровники застряли фуры с товарами для РФ.

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