Литва рассказала о новой тактике белорусских силовиков и нелегалов 22.11.2021, 11:47

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Фото: Reuters

За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в страну 70 мигрантов.

Об этом сообщил глава Служба охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, пишет DELFI.

«Мы заметили, что изменилась тактика — белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов — по 3−5 человек, это осложняет процесс поиска этих групп, их фиксирования и задержания. Однако этих людей задерживают», — сказал Любаев.

В этом году в Литву проникли более 4 тысяч нелегальных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью развернули более 7 тысяч человек.

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