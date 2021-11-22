Литва рассказала о новой тактике белорусских силовиков и нелегалов
- 22.11.2021, 11:47
- 2,646
За минувшие сутки литовские пограничники не пустили в страну 70 мигрантов.
Об этом сообщил глава Служба охраны госграницы Литвы Рустам Любаев, пишет DELFI.
«Мы заметили, что изменилась тактика — белорусские силовики заталкивают в Литву небольшие группки мигрантов — по 3−5 человек, это осложняет процесс поиска этих групп, их фиксирования и задержания. Однако этих людей задерживают», — сказал Любаев.
В этом году в Литву проникли более 4 тысяч нелегальных мигрантов, с сентября на границе с Беларусью развернули более 7 тысяч человек.