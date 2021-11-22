Лукашенко обиделся на Меркель 41 22.11.2021, 16:26

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фото: ТАСС

ЕС на связь не вышел.

Контактные лица от Евросоюза, которые должны были во «взаимодействии» с белорусской стороной работать над разрешением кризиса с беженцами, не выходят на контакт. Об этом Лукашенко заявил сегодня, принимая с докладом «губернатора» Гродненской области Владимира Караника и помощника по этому региону Юрия Караева, передает БелТА.

"Я жду, когда ЕС ответит на вопрос по 2 тыс. беженцам. У нас же в этом лагере около 2 тыс. беженцев. Я просил, чтобы они (Евросоюз и, в частности, Германия. - Прим.) их забрали. Они сказали, Меркель (и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, с которой у Лукашенко состоялось два телефонных разговора. - Прим.) мне пообещала, на уровне Евросоюза рассмотрят эту проблему. Так не рассматривают даже. И даже то, что она мне пообещала (решено было в ЕС), - контактные лица. Они на контакт даже не выходят. Министр иностранных дел Беларуси Макей им звонит: "Давайте будем работать в этом ключе!" - Да мы там в командировке, еще где-то и прочее", - жалуется узурпатор.

"В этой связи: не надо никого ждать. Отказались, значит, им въезд сюда будет закрыт. Им нечего здесь делать. Потому что это будет то же самое, что с этими вот международными визитерами. Приедут покрасоваться. Мы сами справимся с этими людьми, если их Германия не заберет к себе. А куда деваться? Нам деваться некуда. Но мы должны требовать от немцев, чтобы они их взяли", - говорит диктатор.

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