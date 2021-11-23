Лукашенко накликал на себя стаи «черных лебедей» 4 23.11.2021, 8:03

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Белорусам остается лишь помочь этим птицам добить гада.

Зачем белорусский режим развязал гибридный конфликт на границах с ЕС? Что означает призыв Путина к диалогу официального Минска и оппозиции? Чего удалось добиться бастующим белорусам?

На эти и другие вопросы в интервью Charter97.org отвечает координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

— Горячая фаза гибридного конфликта, который развязал режим Лукашенко на границе ЕС и Беларуси, продолжается уже две недели. Чего добиваются белорусские власти и удается ли странам Евросоюза жестко отвечать на действия режима?

— Гибридной атакой на страны-соседки Лукашенко пытается отвлечь внимание белорусов от бедственного положения в экономике страны, от падающего уровня жизни и от ковидной катастрофы, которая сейчас наблюдается в Беларуси. Потому что появляющиеся сообщения о трехстах умерших ежедневно говорят о том, что в Беларуси в месяц умирает около десяти тысяч человек. Сейчас эта тема обсуждается всеми белорусами, так как с COVID-19 сталкиваются многие семьи. Даже если есть те, кто не болел и не терял близких, они знают, что их соседи и друзья с такой бедой сталкивались.

Также Лукашенко был уверен, что он сможет нанести своими действиями прямой экономический ущерб и Литве, и Польше, и Латвии, и в целом Евросоюзу. Таким образом он хотел стать фигурой, равной Эрдогану, которому Запад выделил миллиарды долларов, чтобы принять мигрантов из Сирии, где идет война.

Однако эта затея для узурпатора полностью провалилась, потому что и Латвия, и Литва, и особенно Польша показали, что в демократических странах существуют профессиональные во всех смыслах силовые структуры. Эти страны смогли защитить свои границы. Они добились поддержки всего Евросоюза и блока НАТО, получили помощь от управляющих органов НАТО и ЕС. Затея Лукашенко в этом плане не удалась.

Единственное, что ему удалось — он смог напомнить о себе как об источнике опасности. О Лукашенко как-то уже стали подзабывать, а сейчас проблема того, что на границе Евросоюза и НАТО находится такой опасный режим, являющийся прямой угрозой региональной безопасности, стала заметна всем европейцам. Они понимают сейчас, что проблему Лукашенко просто так замолчать невозможно — надо с этим что-то делать. Это не значит вести с ним переговоры, сейчас все дружно говорят о санкциях, о скоординированных действиях. Уже аналитики отмечают, что экономические санкции должны быть направлены не на то, чтобы изменить поведение Лукашенко, а на то, чтобы отстранить его от власти.

— Разделились мнения и о роли Путина в этом конфликте. Кто-то говорит, что конфликт полностью спланирован Кремлем, кто-то отмечает, что он несет опасность и для самого Путина. Что вы думаете по этому поводу?

— Думаю, что это была инициатива Лукашенко. На первых порах Путин и российские силовики решили активно не вмешиваться, потому что здесь действительно есть возможность для них получить новый опыт гибридных операций против европейских стран. Не зря активизировались полеты российских самолетов вдоль границы — они отслеживают, как реагируют силовые структуры стран НАТО в такой ситуации.

Но быстро стало ясно, что у Лукашенко ничего не получается, и Россия несет прямые экономические потери. Огромные очереди грузового автотранспорта образовались на границе, закрыты переходы в Кузнице. Так как Россия очень чувствительна к транзиту, то для нее это прямые потери.

Если еще будет закрыто железнодорожное сообщение в той же Кузнице — удар по российской экономике будет еще больший. Потому что большинство грузов, которые идут через белорусско-польскую границу, следуют дальше в Российскую Федерацию.

Для России это единственный коридор связи с ЕС, потому что с Украиной отношения испорчены. Путин, естественно, попытается обуздать Лукашенко, чтобы он там не беспредельничал. Особенно на фоне заявлений, что Лукашенко перекроет газопровод, который ему не принадлежит. Это также далеко не в интересах Российской Федерации.

— Глава Кремля недавно призвал Лукашенко к диалогу с оппозицией. Что может означать это заявление?

— Лукашенко давно раздражает Путина, он непредсказуемый вассал. Есть подтвержденная информация, что белорусский диктатор обещал главе Кремля транзит власти и что он уйдет с поста президента, но потом это решение стал затягивать. Сейчас Путин напомнил Лукашенко о том, что договоренности надо выполнять.

Мы видим, что новых кредитов Лукашенко не получает, мы видим, что большой любви между правителями нет. Совершенно естественно, что Россия хочет, чтобы остался лукашистский режим в Беларуси, но без Лукашенко и попытается улучшить свои отношения с Западом, предложив роль посредника в решении белорусского кризиса. Ясно, что на свой манер, но тем не менее я бы обратил внимание белорусских силовиков на то, что даже Россия заинтересована в разрешении белорусского кризиса.

Всем белорусским силовикам стоит задуматься. Ведь кто его знает, вдруг завтра Бабарико может стать премьер министром или президентом Беларуси. Что они тогда будут делать? Поэтому пора вернуться к законности в стране и прекратить всякие садистские действия в отношении политзаключенных.

Тут же хочу добавить, что все будет зависеть от суверенных действий белорусского народа, белорусской оппозиции. Нельзя рассчитывать, что Запад или тем более Россия все решат за белорусский народ и тогда белорусам станет хорошо. Нет, только сам народ решает свою судьбу.

— Еще одна горячая тема этого месяца — забастовка. Чего уже удалось добиться рабочим лидерам, которые призвали белорусов оставаться дома?

— Мне кажется, Белорусское объединение рабочих продемонстрировало человеческую и стратегическую мудрость. Ведь заболеваемость и смертность от короновируса в Беларуси просто катастрофические. Число умерших и заболевших огромное. Рабочие призвали белорусов оставаться дома, защищать свое здоровье и жизни.

Я как-то разговаривал с Сергеем Дылевским и он сказал, что рабочий так устроен, что не идет на работу, только когда он уже не может ходить в буквальном смысле этого слова. Когда он падает.

Рабочие лидеры обратились к рабочим с призывом думать в первую очередь о здоровье. Если мы говорим о том, что до 300 человек (а некоторые говорят о 500) умирает ежедневно, то минимум умерших в Беларуси за три месяца — тридцать тысяч человек. И из них десять тысяч — это работающие люди, а двадцать тысяч — родные работающих. Это просто шок для многих белорусских семей. Призыв к Народному локдауну спасает жизни людей.

Во-вторых, забастовка — это защитная реакция на появившуюся летом информацию о том, что готовятся массовые увольнения на предприятиях. В первую очередь — членов независимых профсоюзов и тех, кто участвовал в стачке год назад.

В результате подготовки и самой забастовки устанавливаются новые горизонтальные связи. На многих предприятиях власти поняли, что просто так эти увольнения не пройдут. Хотя по тем данным, которые идут с предприятий и даже государственных структур, масштаб возможных увольнений — несколько сотен тысяч человек.

Мудрость еще заключается в том, что огромное количество рабочих находится в отпусках, болеют, многие семьи находятся на карантине. В этих условиях, например, невыход на работу двухсот или трехсот тысяч человек равносилен невыходу на работу целого миллиона в обычной ситуации.

Обратная связь в этом вопросе существует: списки не вышедших на работу. В первые дни это было легко установить. Потом власти запретили давать информацию, сколько рабочих болеет, почему люди отсутствуют. Также на многих предприятиях закрыли информацию о выдаче инвентаря. Это говорит о том, что действительно многие не вышли на работу.

Еще бы добавил, что забастовка выявила людей, которые против нее выступают. Как ни странно, в одной компании оказались и Лукашенко, и Латушко, и Тихановская, и формальный лидер независимых профсоюзов Ярошук, который набрал в рот воды. В стране тысячами умирают люди, идут массовые увольнения на предприятиях, а так называемые лидеры молчат. Ни народ не поддержали, ни забастовку. Но это тоже, в общем-то, такой сигнал и рабочим, и всем белорусам. Теперь абсолютно понятно, кто готов отстаивать интересы людей труда, кто с ними, а у кого просто свои собственные мелкие цели.

— Вы уже затронули тему массовых увольнений под шильдой «оптимизации» Зачем она понадобилась?

— Мы наблюдаем крах белорусской экономики. Одним из условий поддержки Лукашенко со стороны Путина является допуск российского капитала, российских олигархов на рынок скупки белорусских предприятий. Причем, в первую очередь, их там будут интересовать даже не предприятия, а земля, помещения этих заводов. Мы знаем, как проходила грабительская приватизация в России. Подобного российские олигархи требуют от Лукашенко. Говорят, мол, «мы будем готовы что-то купить, если ты уберешь крикунов». Причем сами уже «оптимизируйте» численность работников.

Ведь если придут россияне и они будет увольнять, то сопротивление будет носить характер еще и национально-освободительной борьбы. Сегодня сам Лукашенко проводит массовые увольнения, выполняя роль такого полицая, который уничтожал культуру своего народа, его язык, а сейчас уничтожает экономику и лишает рабочих куска хлеба, просто выбрасывая их на улицу.

Мы видим, что это не проблема одного предприятия, это массовое явление. Я прогнозирую, что забастовка может вспыхнуть в декабре с новой силой, так как сотни тысяч человек окажутся просто на улице.

Все эти драконовские законы против активистов приводят к тому, что людей зачисляют в «тунеядцы». Также в них записывают рабочих, которые не смогли уехать на заработки в соседние страны. Нормальной работы в Беларуси нет, а почти миллион человек хотят заставить платить непомерные «тунеядские» тарифы по коммуналке.

Мы знаем, что в 2017 году это привело к массовым бунтам.

— Белорусские власти заявляют, что ситуация c COVID-19 начала улучшаться, но независимые СМИ каждый день сообщают о новых жертвах эпидемии. Почему режим пытается скрыть реальный масштаб проблемы?

— Он все время его скрывает. Вот недавно один из врачей говорил о том, что Лукашенко же изначально пытался получить эффект коллективного иммунитета без всяких вакцин. Помнится его разговор, что заболеют 60 процентов и тогда заражаться никто не будет.

В первую волну была просто страшная смертность. Из-за нее коллективный иммунитет действительно на какое-то время появился. Однако о серьезной вакцинации никто не думал. Не думали о том, чтобы закупить западные вакцины, о том, чтобы медицинская система была логистически готова.

В Беларуси уже после экстренных мер последних месяцев привитых всего двадцать процентов. Мы знаем, что в западных странах число привитых 50-80 процентов, а эпидемия все равно усилилась. Очень много и больных, и умерших среди так называемых антиваксеров.

В Беларуси огромное количество людей, которые хотели привиться, но они не смогли. Именно поэтому масштабы заболеваемости и смертей, я думаю, гораздо сильнее, чем в странах ЕС. Хотя, безусловно, в этих странах есть проблемы, но статистику не обмануть и даже врачи Минздрава Беларуси заявляли, что есть уже белорусский вариант «дельта»-штамма. Свой, особый, который еще в несколько раз опасней в смысле заражаемости и смертности. У нас это просто национальная катастрофа, за которую несут ответственность Лукашенко, его семья, силовики и руководители белорусского здравоохранения.

— Как белорусскому обществу сегодня реагировать на острые вызовы — мигрантский кризис, катастрофическую ситуацию с COVID-19, массовые увольнения на местах работы — и одновременно приближать победу над диктатурой в стране?

— Нужно вспомнить слова Черчилля. Я не буду их цитировать, многие белорусы их знают. Скажу, что легкого пути не будет. Не может быть и другого пути — спрятаться под одеялом и считать, что проблемы рассосутся сами собой.

Мы все вместе очень многое сделали для того, чтобы победить. Мы заслужили эту победу. Враг деморализован, ослаблен и наворачивается на новую колючую проволоку санкций, которые он своими безумными действиями провоцирует.

На стороне белорусов весь цивилизованный мир. И домашняя забастовка — одно из средств безопасного способа сопротивления. Я уже сказал, что экономические проблемы в стране будут только нарастать. Даже официальные данные говорят о том, что промышленность не развивается, а будет только падать. Надо быть готовыми к борьбе и быть готовыми к последней решающей битве. Нужно помнить, что мы продолжаем оставаться в абсолютном большинстве.

Может иметь место индивидуальный уход в забастовку и закрытие собственного бизнеса. Для кого-то, может быть, отъезд из страны, если человек считает для себя это приемлемым. В сегодняшних условиях это будет ударом по экономике режима.

Также важна готовность молодых людей, готовность патриотов Беларуси к борьбе и тому, что момент освобождения близок. Такие режимы как лукашенковский, неоднократно уже говорилось, прекращают свое существование очень неожиданно.

Уже столько «черных лебедей» Лукашенко накликал на свою голову, что они прилетели и своими «дзюбами» долбают его в темечко. Белорусам нужно только помочь этим птицам добить гада.

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