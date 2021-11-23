Раса Юкнявичене: Разговоры о трибунале над Лукашенко уже начались 24 23.11.2021, 12:57

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Раса Юкнявичене

Фото: DELFI

В будущем белорусы будут жить без границ с Польшей и Литвой.

Лукашенко продолжает гибридные атаки против Евросоюза. Ежедневно фиксируются попытки незаконного пересечения границ Литвы и Польши. Литовские власти заявили, что белорусские силовики и нелегальные мигранты начали использовать новую тактику для штурма границ.

Как остановить Лукашенко? Сайт Charter97.org поговорил об этом с депутатом Европарламента, экс-министром обороны Литвы Расой Юкнявичене.

– Режим Лукашенко использует нелегальную миграцию для давления на страны Евросоюза. Как вы оцениваете происходящее у границ Польши и Литвы?

– Я должна вас немного поправить и сказать, что Лукашенко использует не просто нелегальную миграцию, а контрабанду мигрантов. Это нечто иное, чем просто проблема миграции, с которой сталкиваются некоторые страны Евросоюза. Все было организовано и управлялось. Люди платили большие деньги государственным компаниям, а не только контрабандистам. Сам режим организует и использует контрабанду как инструмент. Это управляется так же, как и в советское время во время «активных мероприятий» КГБ.

Кризис начался с заявления Лукашенко в мае. Он пригрозил ЕС, особенно Польше и Литве, что начнет не только направлять потоки мигрантов, но и наркотиков и многое другое. В июне-июле он начал эти атаки против Литвы. К сожалению, к этому никто не был готов. Вначале всем было разрешено пересекать границу, но для этих людей у нас не было специальных мест. Когда пришла осень, у нас было много проблем. Местные жители были против, потому что для них это тоже был шок.

Мишенью для Лукашенко является наша демократия, чтобы создать хаос в странах и заставить ЕС говорить с ним. Следовательно, нам пришлось изменить нашу тактику и политику. Мы построили забор, физическую границу с Беларусью и больше людей не пускали. Очень важно правильно поставить диагноз: что означает этот кризис и какова текущая ситуация. Только тогда есть возможность использовать правильное лечение.

Стоит ли за ним Кремль? Да, это так. Может быть, он помогает организовать приезд этих людей в Минск из таких стран, как Ирак, Сирия или откуда-то еще. Несомненно, за Лукашенко стоит Кремль. Это видно по огромной дезинформации, идущей не только из Минска, но особенно из Москвы.

– Мы видели уже горячую фазу, когда нелегальные мигранты пошли на штурм границы Польши. Как лучше охарактеризовать ситуацию? Это гибридные атаки, может, гибридная война?

– Это часть гибридной войны против Запада, которую проводит Кремль, а Лукашенко – очень хороший инструмент. Он стал марионеткой Кремля. Мы видим, что европейские лидеры призвали Путина решить кризис, но он сам является частью проблемы. Он главный действующий субъект, потому что без Путина Лукашенко не выжил бы. Главный корень проблемы – Кремль.

Я слежу за ситуацией в Беларуси, а также за Украиной, которая находится под атакой более семи лет. Кремль пытается использовать этот гибридный способ в качестве инструмента – ограничить масштабы этих войн и чтобы пятая статья НАТО не использовалась. Это похоже на войну, но это не настоящая война. Это похоже на мир, но это не имеет ничего общего с миром. Гибридное состояние.

Конечно, в Кремле опасаются 5-й статьи, потому что боятся настоящей войны. Кто знает, может быть, 5-я статья будет использована в будущем, потому что ведется много разговоров. Россия пытается сделать небольшие войны постоянными. Они постоянно пытаются атаковать нашу демократию.

Демократия – зверь особенный. У нас выборы проходят каждые 4-5 лет и люди боятся больших войн. Я буду откровенна и открыта: системы миграции и убежища, возможно, являются самым слабым местом ЕС. Поэтому Кремль и Минск исследовали лазейки и слабые места, а затем использовали их против нас, поскольку политика ЕС основана на правах человека и гуманности.

– Как вы оцениваете телефонные разговоры между Лукашенко и Меркель. Стоит ли разговаривать с диктатором в такой ситуации?

– Это была чрезвычайно шокирующая новость для многих жителей Литвы. Насчет других стран — не знаю. Здесь я вижу различия в подходах к таким вопросам. Возможно, страны, не находящиеся рядом с Беларусью, хотят только одного – немедленно решить проблему, не думая о последствиях или легитимности Лукашенко. С другой стороны, это стиль Меркель: звонить во время кризиса. Она делала это много раз раньше. На этот раз Меркель взяла на себя ответственность.

Европейская комиссия участвует в поиске решения. Я уверена, что будет катастрофа, если какие-либо потоки мигрантов, использованные в качестве гибридной атаки, проникнут на территорию ЕС. Это не решение проблемы. Какая будет уступка – главный вопрос. Конечно, Лукашенко не будет узаконен в качестве президента Беларуси. Мы должны помочь людям вернуться домой, откуда они родом. ООН может открыть гуманитарный коридор в Беларуси, чтобы помочь им вернуться. Каждая страна участвует в диалоге, чтобы найти решение.

– В одном из интервью вы говорили, что у Лукашенко есть помощники не только в Москве, но и в Европе. Как Евросоюзу стать более эффективным в борьбе с такими угрозами?

– Я не имею в виду структуры ЕС, но политики есть. У некоторых из них схожая идеология с идеологией бывшего Советского Союза и они все еще живут в очень «левом» понимании всего происходящего. Они борются против США, для них приемлемо то, что происходит в России и Беларуси. Не знаю, платят ли им, возможно, некоторым. Это небольшая группа, у которой нет влияния, но они громко говорят. Такая же ситуация и с ультраправыми. Я бы сказала, что такие группы – ставленники Кремля или доверенные лица Лукашенко.

Кроме того, сохраняется интерес к ведению бизнеса с Беларусью, потому что ЕС был и остается важным партнером для белорусской экономики. Многие предприятия взаимосвязаны, например — авиация. Поэтому у них есть некоторый лоббистский интерес в парламенте.

– Какие механизмы сегодня есть у Евросоюза, чтобы остановить белорусский режим?

– Это непростой процесс, нам нужно объединиться. Последняя резолюция Европарламента по Беларуси была жесткой и обширной. Европейской комиссии и Совету было предложено много важных идей и предложений. К сожалению, еще не все они лежат на столе. Лукашенко совершил множество преступлений против своего народа. Он несколько раз нарушал Конвенцию против пыток. Эти мигранты стали заложниками режима, поэтому дискуссия о трибунале уже началась. Было бы хорошо, если бы в ближайшее время мы увидели конкретные шаги, такие как усиление изоляции и сильные санкции против этого жестокого режима.

Кто-то сказал, что Кремль счастлив, что Лукашенко становится все более зависимым от России, но, с другой стороны, поддерживать этого преступника стало дороже. Вот почему мы подталкиваем ЕС к выработке более всесторонней и единой стратегии в отношении России. Без этого было бы нелегко решить ситуацию с жестокой диктатурой в самом центре европейского континента.

– Могут ли Литва, другие страны Балтии, Польша на национальном уровне предпринимать действия, которые остановят Лукашенко?

– Мы их уже предпринимаем – поддерживаем белорусов, которые борются за демократическую Беларусь. Мы не хотим физической границы с Беларусью, но сегодня вынуждены ее иметь. Наша идея – в будущем жить без границ с белорусами. Это общая идея для Польши и Литвы. Мы веками жили вместе, как одна страна. Конечно, теперь у нас есть государственность и мы хотим, чтобы она была сильной, надежной и, самое главное, демократической. Вот почему мы многое делаем. Мы – голос белорусского народа в ЕС, ООН и других учреждениях. Ни у кого другого нет такого сильного голоса в поддержку Беларуси, как у Польши и Литвы.

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