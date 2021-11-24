Польский медик: COVID-19 стал серьезной угрозой для детей
- 24.11.2021, 13:26
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Так много пациентов в детских больницах еще не было.
Предположение о том, что дети не болеют COVID-19, перестало быть актуальным. Дети болеют, иногда им требуется больница или даже отделение интенсивной терапии. Об этом в эфире TVN24 сказал доктор медицинских наук Эрнест Кухар.
– Так много пациентов в детских больницах у нас еще не было. Во время четвертой волны дети явно находятся на прицеле, - добавил он.
Доктор медицинских наук Эрнест Кухар является руководителем клиники педиатрии с наблюдательным отделением Варшавского медицинского университета.
- Предположение, которое мы принимали с самого начала пандемии, которое нас так утешало, что дети болеют мягче или совсем не болеют, постепенно перестает быть актуальным. Дети болеют. Конечно, по сравнению со взрослыми они в среднем болеют мягче, но это означает, что некоторые дети болеют тяжело, и это означает, что им нужна больница или даже отделение интенсивной терапии, - сказал он в TVN24.
Он предупредил, что «COVID -19 стал серьезной угрозой для детей». - Видно, что с каждой волной дети все больше и больше попадают под прицел коронавируса. Столько пациентов в детских больницах у нас еще не было. Во время четвертой волны дети явно находятся на прицеле, - сказал Кухар.
Гость TVN24 также рассказал о вакцинации детей между 5 и 11 годом жизни.
- Все указывает на то, что 28 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам допустит использование вакцин у этих детей. На практике все школьники смогут быть вакцинированы. И теперь от родителей будет зависеть, будут ли эти дети вакцинированы. На данный момент среди детей от 12 лет этот процент невелик.