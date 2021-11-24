Польский медик: COVID-19 стал серьезной угрозой для детей 24.11.2021, 13:26

1,642

Так много пациентов в детских больницах еще не было.

Предположение о том, что дети не болеют COVID-19, перестало быть актуальным. Дети болеют, иногда им требуется больница или даже отделение интенсивной терапии. Об этом в эфире TVN24 сказал доктор медицинских наук Эрнест Кухар.

– Так много пациентов в детских больницах у нас еще не было. Во время четвертой волны дети явно находятся на прицеле, - добавил он.

Доктор медицинских наук Эрнест Кухар является руководителем клиники педиатрии с наблюдательным отделением Варшавского медицинского университета.

- Предположение, которое мы принимали с самого начала пандемии, которое нас так утешало, что дети болеют мягче или совсем не болеют, постепенно перестает быть актуальным. Дети болеют. Конечно, по сравнению со взрослыми они в среднем болеют мягче, но это означает, что некоторые дети болеют тяжело, и это означает, что им нужна больница или даже отделение интенсивной терапии, - сказал он в TVN24.

Он предупредил, что «COVID -19 стал серьезной угрозой для детей». - Видно, что с каждой волной дети все больше и больше попадают под прицел коронавируса. Столько пациентов в детских больницах у нас еще не было. Во время четвертой волны дети явно находятся на прицеле, - сказал Кухар.

Гость TVN24 также рассказал о вакцинации детей между 5 и 11 годом жизни.

- Все указывает на то, что 28 ноября Европейское агентство по лекарственным средствам допустит использование вакцин у этих детей. На практике все школьники смогут быть вакцинированы. И теперь от родителей будет зависеть, будут ли эти дети вакцинированы. На данный момент среди детей от 12 лет этот процент невелик.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».