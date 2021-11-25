Ябатьке из Гомеля дали два года «химии» за клевету на сотрудников военкомата, которых она приняла за протестующих 27 25.11.2021, 11:15

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Лукашистке пришлось просить прощение у всех, кто отдыхал в бело-красно-белой палатке.

Суд Добрушского района Беларуси дал 44-летней местной жительнице Татьяне Казаковой два года "домашней химии" (ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа), ее признали виновной в клевете (статья 188 УК) на сотрудников военкомата, сообщает правозащитный сайт "Гомельская весна".

По ходатайству прокурора процесс прошел в закрытом режиме.

По словам самой Казаковой, 7 мая она гуляла около дома и увидела бело-красную палатку и несколько человек рядом. Женщина сняла это на видео.

"Вышла на пробежку, решила заняться спортом. Кто-то отдыхает у нас на речке. В общем, оказывается, наш военкомат Добрушский сегодня отмечает праздник рядом с домом", – говорит женщина на видео. Ролик под названием "Бчбшники военкомат добруш" выложили на канале Anonim Belarus. Фоном играет песня "Перемен" группы "Кино".

Как пишет "Гомельская весна", восемь сотрудников военкомата написали в милицию заявление с просьбой привлечь автора видео к ответственности за клевету. Во время следствия обвиняемая Татьяна Казакова признала свою вину и попросила прощения у всех потерпевших.

"Лукашенко против этой символики БЧБ. Я гуляла, увидела эту палатку с белыми и красными полосами. Она мне показалось похожей на БЧБ-символику протестов против Лукашенко. Я за него всегда голосую, никогда не ходила на акции, протесты ни в Добруше, ни в Гомеле. Поэтому и решила снять это видео", – объяснила свой поступок Казакова.

Потерпевшие по делу иска о компенсации морального вреда не подавали.

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