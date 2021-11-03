Cмещенный премьер Судана согласился возглавить новое правительство 3.11.2021, 13:38

Абдалла Хамдук

фото: epa

Политик может вернуться на свой пост.

Абдалла Хамдук, смещенный военными с должности премьер-министра Судана, согласился вернуться и вновь возглавить правительство страны, сообщил в среду, 3 ноября, принадлежащий Саудовской Аравии телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники, передает dw.com.

По его сведениям, в качестве условия возвращения Хамдук потребовал освободить политических заключенных, арестованных в ходе недавних протестов.

Аналогичное сообщение вышло и в эфире телеканала Al Hadath TV со ссылкой на анонимные источники. Официальных подтверждений этой информации пока нет.

В свою очередь агентство Reuters, сославшись на окружение Абдаллы Хамдука, пишет о том, что военные, которые в результате путча захватили власть в Судане и свергли гражданское правительство, продолжают переговоры с отстраненным премьером.

Собеседники агентства отрицают, что Хамдук согласен возглавить новое правительство.

Военный переворот в Судане

На фоне кризиса, усиливавшегося на протяжении последних недель, военные в Судане 25 октября захватили власть и ввели в стране чрезвычайное положение. Лидер путчистов генерал Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил о роспуске правительства и так называемого Суверенного совета, который контролировал процесс демократизации страны и в состав которого входили и военные, и гражданские лица. Он пообещал, что военные будут продолжать процесс перехода страны к демократии до избрания гражданского правительства. Генерал назначил выборы на июль 2023 года.

США и ЕС заявили, что "по-прежнему признают свергнутого премьер-министра Судана Абдаллу Хамдука и его кабинет конституционными лидерами переходного правительства". Они потребовали встречи с Хамдуком, которого, как сообщила канцелярия премьера, военные вернули домой под усиленной охраной. Между тем Хамдук был арестован и увезен в неизвестное место, после того как отказался подписать заявление в поддержку путчистов.

В конце октября Совет Безопасности ООН призвал военных возобновить политический диалог "без предварительных условий". СБ ООН также потребовал немедленно освободить задержанных и уважать право на мирные собрания. Всем сторонам следует проявлять сдержанность и воздерживаться от насилия, указывается далее в документе.

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