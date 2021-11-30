Мигранты пошли в атаку на границу Польши, бросая петарды и металлические трубы 5 30.11.2021, 11:22

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Архивное фото Reuters

Ожесточенный бой попал на видео.

Сегодня около 2 часов ночи группа агрессивных мигрантов пыталась силой пересечь польско-белорусскую границу в районе Шудялова, сообщает погранкомитет Польши.

В сторону польских офицеров и солдат бросали камни, металлические трубы и петарды.

Попытка незаконного проникновения на территорию Польши была предотвращена.

Dziś ok. godz. 2.30 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Szudziałowie grupa agresywnych cudzoziemców próbowała siłowo przekroczyć granicę z🇧🇾do🇵🇱.

W stronę #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP rzucane były kamienie, metalowe rurki oraz petardy.



Próbie zapobieżono.#zgranicy pic.twitter.com/XsG6ysvGjM — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».

16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.

После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.

26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.

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