Мигранты пошли в атаку на границу Польши, бросая петарды и металлические трубы

Мигранты пошли в атаку на границу Польши, бросая петарды и металлические трубы5
- 30.11.2021, 11:22
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Ожесточенный бой попал на видео.
Сегодня около 2 часов ночи группа агрессивных мигрантов пыталась силой пересечь польско-белорусскую границу в районе Шудялова, сообщает погранкомитет Польши.
В сторону польских офицеров и солдат бросали камни, металлические трубы и петарды.
Попытка незаконного проникновения на территорию Польши была предотвращена.
Dziś ok. godz. 2.30 na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Szudziałowie grupa agresywnych cudzoziemców próbowała siłowo przekroczyć granicę z🇧🇾do🇵🇱.— Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) November 30, 2021
W stronę #funkcjonariuszeSG i #żołnierzeWP rzucane były kamienie, metalowe rurki oraz petardy.
Próbie zapobieżono.#zgranicy pic.twitter.com/XsG6ysvGjM
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.
15 ноября белорусские военные согнали нелегалов под конвоем из их лагеря на границе с Польшей к КПП «Брузги-Кузница».
16 ноября мигранты пошли на штурм польской границы.
После этого мигрантов разместили в логистическом центре «Брузги» на границе. Польская разведка сообщила, что белорусские силовики превратили центр «Брузги» в базу для атак мигрантов на Польшу.
26 ноября Лукашенко побывал в лагере мигрантов, чтобы поднять их на новый штурм польской границы.