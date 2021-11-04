Адвокат: Саакашвили начал терять память

Адвокат: Саакашвили начал терять память1
- 4.11.2021, 21:25
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Политик не может вспомнить имена друзей.
Михаил Саакашвили находящийся в тюрьме в Рустави, в результате более 30 дней голодовки не может вспомнить имена друзей. Об ухудшении состояния здоровья бывшего президента Грузии рассказал его адвокат Ника Гварамия, который посетил Саакашвили в тюрьме, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Он не может вспомнить имена людей. Пока мое имя помнит, но во время нашей беседы выяснилось, что он не помнит имена своих друзей. Я не знаю, что это за симптом, наверное, об этом должны сказать врачи», — сказал Гварамия.
Адвокат обратился к властям с требованием срочно госпитализировать Саакашвили в клинику.
В то же время, группа адвокатов, ранее посетившая политика в тюрьме, проблем с памятью и коммуникацией не заметили, заявив, что Саакашвили передал через них послание грузинам продолжать борьбу.
Михаила Саакашвили задержали 1 октября, перед местными выборами в Грузии экс-президент впервые за восемь лет вернулся в страну. В Грузии он осужден по нескольким уголовным делам, политику грозит шесть лет тюрьмы.
2 октября задержанный объявил голодовку.