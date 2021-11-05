Археологи раскопали в Саудовской Аравии следы двух древних цивилизаций 5.11.2021, 11:47

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Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Оба королевства были важными региональными державами, процветавшими 2000 лет назад.

Среди засушливой пустыни и гор Аль-Ула на северо-западе Саудовской Аравии археологи проводят раскопки древних и давно забытых королевств Дадан и Лихян, пишет «Новое время».

Команда французских и саудовских археологов сейчас сосредоточена на раскопках пяти мест, связанных с цивилизациями даданитов и лихианитов.

Оба королевства были важными региональными державами, процветавшими 2000 лет назад.

«Это проект, который действительно пытается раскрыть тайны этих цивилизаций», — сказал Абдулрахман Аль-Сохаибани, который руководит археологической миссией в Дадане.

Фото: REUTERS/Ahmed Yosri

Дадан упоминается в Ветхом Завете, а царство лихианитов было одним из крупнейших в свое время, простираясь от Медины на юге до Акабы на севере современной Иордании, согласно данным проекта.

На протяжении примерно 900 лет до 100 г. н.э. королевства контролировали жизненно важные торговые пути, но о них известно очень мало. Команда надеется узнать больше об их ритуалах поклонения, общественной жизни и экономике.

По словам Джерома Ромера, исследователя Французского национального центра научных исследований, предыдущие раскопки ограничивались основным районом святилища.

«Мы просто хотели бы получить исчерпывающий обзор хронологии этого места, его планировки, материальной культуры и экономики. Это комплексный проект, в котором мы, по сути, пытаемся ответить на все эти вопросы», — добавил Ромер.

В стремлении наследного принца Мохаммеда бен Салмана преобразовать экономику и общество Саудовской Аравии Аль-Ула уже получил известность. Королевство делает ставку на туризм, поскольку оно пытается открыться миру и избавить свою экономику от нефтяной зависимости.

Аль-Ула хорошо известна своими археологическими находками, некоторым из которых более 2000 лет. Более древняя история оазиса была разделена на несколько этапов. Деданитское царство охватывает седьмой и шестой век до нашей эры. Дедан упоминается в «Надписях Харрана». В них говорится, как Набонид, царь Вавилонский, совершил военную кампанию в северной Аравии в 552 году до н.э. или несколько позже, завоевав Тайму, Дедан и Йасриб, старую Медину.

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