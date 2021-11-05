Ученые узнали, почему собаки наклоняют голову набок при общении с человеком 1 5.11.2021, 12:59

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Исследований на эту тему, как ни странно, мало, хотя предположений — великое множество.

Собаководы считают, что наклон головы набок у собак имеет множество причин. Однако, как отмечают ученые из Университета Этвеша Лоранда (Венгрия), на самом деле, об этом известно мало, хотя предположений выдвинуто множество. Например, о том, что собаки таким образом поднимают одно ухо, чтобы лучше слышать хозяина. Или что люди реагируют на такую позу животного с большой теплотой, и это дает положительное подкрепление псу, пишет Naked science.

О недостаточной изученности темы говорит и доктор философии Стэнли Корен, еще в 2013 году опубликовавший свое пилотное исследование по этому поводу в журнале SC Psychological Enterprises Ltd. Его работа показала, что собаки с более вытянутой мордой чаще наклоняют голову, слушая голос хозяина, чем породы с плоским «лицом» вроде мопсов. Тем не менее и «плоскомордые» собаки тоже периодически наклоняют голову.

Профессор считает, что наши четвероногие друзья делают так, чтобы лучше видеть хозяина. Оно и понятно, ведь у собак зачастую вытянутая морда. Если вы приставите кулак к своему носу, то поймете, что он частично загораживает обзор. Поворот головы немного вбок и вниз решает проблему: угол обзора немного приоткрывается.

Другие исследователи в 2014 году показали, что собаки поворачивают голову чуть влево, когда слышат знакомую голосовую команду, а вправо — когда говорит незнакомец. Однако речь шла не о наклоне, а лишь о повороте головы. Вышеупомянутые венгерские исследователи также нашли объяснение именно наклону головы собак и представили свои выводы в журнале Animal Cognition. В их исследовании приняли участие 40 домашних собак разных пород. Каждая из них должна была запомнить названия двух ранее незнакомых игрушек.

Затем животные прошли три одинаковых испытания, первое из которых провели спустя месяц после «знакомства» с игрушками и передачи таковых хозяевам собак. Питомца просили принести одну из пары новых игрушек, выбранных случайно. То же самое животным предлагали сделать спустя два, а затем три месяца после первого испытания.

В общей сложности собаки приносили игрушки 12 раз. Во время каждого задания ученые отмечали наличие или отсутствие наклона головы питомцев. Как выяснилось, животные, которые лучше запомнили название предметов и не путались в них, наклоняли голову гораздо чаще остальных. Поэтому специалисты предположили, что разница в поведении собак связана с восприятием знакомых (значимых) слов или же служит признаком повышенного внимания. Интересно, что собаки породы бордер-колли наклоняли голову чаще, чем другие породы.

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