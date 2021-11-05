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Ученые обнаружили уникальные «женские» печати эпохи хеттов

  • 5.11.2021, 15:31
Ученые обнаружили уникальные «женские» печати эпохи хеттов

Находка позволит узнать больше об отношениях этого древнего народа с ассирийцами.

Археологи обнаружили глиняную печать женщины-чиновника Хеттской империи на месте древнего города Каркемиш, на юго-востоке Турции. Печать датируется 1225 годом до нашей эры, поздним бронзовым веком, и проливает новый свет на роль женщин в правительстве хеттов.

С 2011 года раскопки ведутся совместной турецко-итальянской командой под руководством археолога из Болонского университета Николо Маркетти. Об этом пишет портал The History Blog.

При раскопках были обнаружены сотни глиняных печатей и отпечатков в структуре, получившей название «Дом печатей». Они принадлежали к высшим должностным лицам в государстве и располагались в порядке расположения должностных лиц в иерархии. Две трети из них оказались отпечатками печати администратора по имени Матия.

Другое известное имя, найденное на оттиске - это имя Пиранду, богатого торговца из Среднеассирийского царства (1392–934 гг. До н.э.). Присутствие имени Пиранду в записях хеттского административного центра добавляет новую информацию к нашему пониманию хеттско-ассирийских отношений в период распада первого и подъема второго.

Эта информация позволит историкам узнать больше об отношениях хеттов с ассирийцами на последнем этапе могуществе Хеттской империи.

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